Blackburn : l’opposition de Manchin au « Build Back Broke Blowup » a secoué Washington

La sénatrice Marsha Blackburn, R-Tenn., s’est penchée mercredi soir sur l’agenda « Construire en mieux » du président Biden sur « Hannity », affirmant que l’opposition au projet de loi « a secoué » Washington parce que les démocrates « n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient ».

MARSHA BLACKBURN : Je pense qu’il sauve peut-être certains de ces démocrates modérés qui cherchent désespérément un endroit où atterrir. Et ce que Joe Manchin a fait, c’est de dire : « D’accord, il y a l’aile Joe Manchin du Parti démocrate et puis il y a Joe Biden, Pelosi, Schumer, AOC, l’aile Squad du parti. » Mais voici ce que nous savons… Le « Build Back Broke Blowup », comme j’aime l’appeler, est quelque chose qui a secoué Washington. Ils n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient. Le peuple américain a rejeté ce qu’il propose en Virginie-Occidentale. C’est très impopulaire. Alors, que font les célébrités et les élitistes ? Ils commencent à humilier et à dénigrer les habitants de Virginie-Occidentale pour avoir une opinion et vouloir protéger leur liberté et pour être en désaccord avec l’aile socialiste de gauche du Parti démocrate. Je pense donc que tout cela ensemble crée un très bon environnement pour les candidats républicains en 2020.

Je pense que le problème qu’ils ont maintenant, c’est que le peuple américain se rend compte qu’il s’agit d’un programme socialiste, et le peuple américain se rend compte que les démocrates essaient de prendre une voix. Prenez le contrôle de vos enfants, de leur éducation, de votre compte en banque, de votre petite entreprise… imposez-vous le « Green New Deal ». Et les gens en ont marre [critical race theory]. Ils sont fatigués de fédéraliser les élections. Ils sont fatigués du crime dans les rues. Et ce qu’ils recherchent, c’est retrouver leur liberté. Et tu sais quoi? Ils sont vraiment fatigués de l’inflation et du retour de la facture. Le projet de loi aggraverait l’inflation.

REGARDEZ L’INTERVIEW COMPLÈTE CI-DESSOUS