Blackburn présente un amendement déplaçant l’argent Amtrak vers le mur frontalier ⋆ 10z viral

La sénatrice républicaine du Tennessee Marsha Blackburn a présenté mercredi un amendement au projet de loi sur les infrastructures bipartite géant visant à remplacer les fonds pour Amtrak par de l’argent pour le mur frontalier sud.

“Je suis très favorable aux infrastructures”, a déclaré Blackburn au Federalist dans une interview exclusive. Elle a cependant nuancé son commentaire par l’opposition au projet de loi de 1 000 milliards de dollars, frustrée par le prix colossal et les projets de cafouillage.

“Je ne suis pas pour le Green New Deal et le gaspillage d’argent”, a-t-elle déclaré. « Amtrak devrait pouvoir se débrouiller tout seul. »

L’amendement du sénateur réaffecterait le milliard de dollars actuellement mis de côté pour le service ferroviaire principalement sur la côte est à la construction du mur frontalier sud, que le président Joe Biden a interrompu dans les premiers jours de son administration. Les niveaux de migration ont atteint de nouveaux sommets alors que les appréhensions aux frontières ont éclipsé 1 million pour la première fois en 15 ans, selon les données de l’US Customs and Border Protection.

La dernière fois que nous avons eu plus de 188 000 appréhensions mensuelles à la frontière sud-ouest, c’était en mars 2000. Nous avons eu plus de 1,6 million d’appréhensions au total cette année-là, un record de tous les temps, que nous sommes sur le point de dépasser cette année. Mais oui, Biden a la frontière sous contrôle, bien sûr. pic.twitter.com/nZaf4jf3vf – John Daniel Davidson (@johnddavidson) 16 juillet 2021

“Chaque ville est une ville frontalière et chaque État est un État frontalier en raison de cette frontière sud ouverte”, a déclaré Blackburn, justifiant sa législation visant à retirer des fonds du service de transit pour le couloir Acela jusqu’à l’achèvement du mur.

Le paquet d’infrastructures de plus de 2 700 pages, qui doit être voté samedi, comprend des milliards pour des projets longtemps négligés, selon Blackburn, qui devaient être traités, y compris la gestion des autoroutes et des voies navigables. Le projet de loi tel qu’il se présente, cependant, n’a pas réussi à gagner son soutien pour son prix de mille milliards de dollars.

Blackburn a qualifié le projet de loi bipartite de 350 milliards de dollars du Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports présenté en juin par les sens Maria Cantwell, D-Wash., et Roger Wicker, R-Miss., comme « plus réaliste ».

“Nous devons être de bons intendants de l’argent des contribuables”, a déclaré Blackburn, après que l’administration Biden a gonflé le déficit du pays avec des paquets de mille milliards de dollars induisant l’inflation à peine sept mois après son entrée en fonction.

Amtrak, a-t-elle dit, devrait être payé par les personnes qui l’utilisent, par opposition à l’argent des contribuables pour le bien-aimé projet Biden. Le président a souvent pris le train en tant que sénateur du Delaware et a célébré son 50e anniversaire lors d’un événement où il a semblé inventer l’histoire d’un conducteur de train qui l’a félicité d’avoir parcouru 1,5 million de kilomètres.

D’autres républicains ont contesté le dernier paquet d’infrastructures, qui se dirigeait vers la Chambre dès la semaine prochaine, et ont proposé une série d’amendements pour apporter des modifications de dernière minute. Parmi eux, un amendement similaire du sénateur républicain du Wisconsin Ron Johnson visant à interdire l’annulation des contrats du mur frontalier, mais qui a été rejeté par 48-49. Il fallait 60 voix pour passer.

Un autre amendement proposé par Blackburn mercredi vise à renverser la décision de Biden d’annuler les permis pour le pipeline Keystone XL.

Sur plus de 250 amendements proposés, cependant, le sénateur républicain de l’Utah, Mike Lee, en a introduit le plus avec 35, selon une analyse de RollCall.