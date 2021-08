‘Blackfire’ met en jeu les rivalités entre frères et sœurs de Titan ⋆ 10z viral

in

Titans a été vraiment bon ces derniers épisodes et bien qu’il prenne une pause avec “Blackfire”, il le fait au profit de la mise en place des enjeux familiaux au cœur de la série.

Nous découvrons que Blackfire a été capturé très peu de temps après son atterrissage sur Terre. Les deux princesses tamaranéennes parlent de leurs expériences d’enfance et c’était intéressant car en retirant tout l’aspect extraterrestre, les deux ne sont que des femmes qui parlent de leurs relations avec les traumatismes de l’enfance. Blackfire/Komand’r dit que Kory n’a jamais été punie comme elle l’a été, ne l’a jamais défendue. Pendant ce temps, Koriand’r/Starfire dit qu’elle « s’en est servie » pour avoir riposté contre la punition.

Starfire porte beaucoup d’amertume envers sa sœur pour avoir tué leurs parents et décide de la laisser pourrir.

“Je mérite la sœur qui se battra pour moi”, proclame Blackfire depuis sa cellule. “Tout ce que j’ai fait, c’est parce que je n’ai jamais eu ça. Je suis qui je suis grâce à toi Koriand’r.

Il y a beaucoup de travail qui est fait dans les performances d’Anna Diop et Damaris Lewis pour contourner le fait qu’on en sait très peu sur ces deux femmes dans le cadre du spectacle. J’ai hâte de voir où va leur histoire, surtout parce que je suis sûr que Blackfire va remplir le méchant (je veux dire que nous avons déjà vu son costume de méchant).

La rivalité entre frères et sœurs fait également son apparition alors que Dick se prépare à affronter Jason à la suite des événements de l’épisode précédent. Maintenant que Jason a tellement de sang personnel sur les mains, cela complique tout entre eux. Dick ne cherche plus seulement à sauver son frère, il s’agit de travailler sur l’héritage de sa propre relation avec Batman.

Les flashbacks montrent Dick courant à travers les bois loin des loups et tirant des leçons de Bruce Wayne pour faire face à vos peurs. Je pense que Titans est anti-Bruce Wayne. Montrer wee!Dick étant forcé de couper la tête d’un loup m’a juste fait sentir que Bruce Wayne devrait aller en prison.

Ne passez pas.

Directement en prison.

Au fur et à mesure que ces scénarios se développent, je ne sais toujours pas exactement où ils vont avec Red Hood compte tenu de l’angle qu’ils ont pris. Nous voyons Jason faire du bon gun-fu, donc c’est quelque chose. Même ainsi, Red Hood est probablement l’élément le plus faible de la série, d’autant plus que je pense que Jason n’a jamais été aussi bien géré au départ. Cependant, il s’agit au moins de gérer le poids mental de ce que signifie perpétuer l’héritage du Chevalier noir.

À la base, Titans a toujours été une émission sur la famille. Ceux que nous trouvons, ceux dans lesquels nous sommes nés et ceux que nous fuyons constamment. Pour la première fois, ces éléments sont tous réunis d’une manière narrativement enrichissante.

(image : HBO Max)

