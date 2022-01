Blackford a dit à Boris de « ne pas aller nulle part » alors que le chef désespéré du SNP ordonne au Premier ministre de démissionner ENCORE | Politique | Des nouvelles

Fête de Downing Street : le député conservateur se dit « gêné »

La nouvelle survient alors qu’une fois de plus, M. Johnson fait l’objet de tirs intenses à cause d’informations divulguées suggérant que des invités ont été invités à un événement à Downing Street alors que le pays était soumis à des conditions de verrouillage strictes. Un e-mail divulgué entourant l’événement a suggéré que les participants « apportent leur propre alcool » dans ce qui semble être un deuxième rassemblement social au cœur du gouvernement conservateur. Le représentant du SNP Westminster a déclaré que le Premier ministre « tendait deux doigts à tout le monde ».

M. Blackford a déclaré: « Le Premier ministre et d’autres disaient aux gens ce qu’ils devaient faire, puis ils montraient effectivement deux doigts à tout le monde en organisant cette fête en encourageant les gens à apporter leur propre alcool. »

Il a ajouté: « Il ne s’agissait pas de boire un verre à la maison, c’était une tentative délibérée d’organiser une fête en violation des règles et de la loi alors que nous savons que de nombreuses personnes ont été arrêtées et inculpées et encourent des sanctions pénales en conséquence . «

Répondant à la question du député d’Exeter Ben Bradshaw sur le départ du Premier ministre, le payeur général, Michael Ellis a déclaré: « Le Premier ministre conserve la confiance de la population de ce pays et il l’a fait il y a deux ans avec la plus grande majorité depuis des décennies. »

Ian Blackford a de nouveau appelé le Premier ministre à démissionner (Image: Sky News)

Le PM est sous un feu intense à cause d’une fuite d’e-mail (Image: .)

M. Blackford a déclaré qu’il était temps pour les députés conservateurs de s’opposer à Johnson et de le forcer à démissionner.

Il a appelé: « Lorsque vous vous trouvez dans une situation, ce Premier ministre qui s’est comporté de manière aussi flagrante ne peut plus avoir l’autorité morale de diriger en temps de crise. »

Il a en outre déclaré: « Son temps est écoulé, il devrait avoir la dignité et le respect de soi pour reconnaître qu’il devrait démissionner. »

M. Blackford a déclaré qu’une motion de censure, qui devrait être déposée par l’opposition travailliste, ne servirait qu’à renforcer le Premier ministre en forçant les députés conservateurs à soutenir le Premier ministre.

Mais le chef du SNP a demandé aux députés conservateurs « combien êtes-vous prêt à prendre ? »

Il a ajouté : « S’il remporte un vote de défiance, cela l’enhardira.

Les invités ont été invités à « apporter leur propre alcool » à l’événement (Image: .)

Angela Rayner a appelé le Premier ministre à « faire la vérité » (Image: Sky News)

M. Blackford a déclaré au Parlement: « C’est pourquoi il appartient vraiment aux députés conservateurs qui reconnaissent que cet homme fait d’énormes dommages au Royaume-Uni, d’avoir la force de leur propre conviction pour reconnaître qu’il doit partir. »

Les travaillistes ont critiqué M. Johnson pour s’être caché derrière une enquête de la haut fonctionnaire Sue Gray sur les événements de Downing Street et ont publié une liste de onze fois où ils ont affirmé que le Premier ministre avait « menti » sur la question.

La députée Angela Rayner, chef adjointe du Parti travailliste, a déclaré : « La vérité est sortie maintenant. Non seulement Boris Johnson était au courant des fêtes, mais il y a également assisté et il a menti.

« Il est temps que le Premier ministre cesse de se cacher derrière les enquêtes de Whitehall et qu’il dise enfin la vérité. »

S’exprimant à la Chambre des communes, le leader adjoint a exigé une déclaration du Premier ministre.

Le payeur général Michael Ellis, répondant à sa demande, a déclaré : « Je m’excuse pour le mal causé. »

Michael Ellis s’est excusé pour toute douleur causée (Image: .)

Il a en outre déclaré : « Le Premier ministre a demandé qu’une enquête soit menée et les résultats ont été publiés dans la bibliothèque de cette maison. »

Suggérant que si une infraction a eu lieu, M. Ellis a déclaré: « L’affaire sera renvoyée à la police métropolitaine conformément à la pratique de cette maison. »

Le dernier scandale a également suscité une réaction furieuse sur les réseaux sociaux.

Déjà un hashtag tendance a émergé sur Twitter.

« Boris Resign » a vu des centaines de commentaires affluer sur la colère et la rage, beaucoup suggérant qu’ils avaient perdu des êtres chers pendant la période de verrouillage.

Un tweet disait : « Si vous pensez toujours que ‘Boris fait de son mieux’, alors demandez de l’aide. Il se moque de vous, de moi, de ma famille et de la vôtre et manque de respect à tous ceux qui sont morts seuls.

Il s’est terminé: « Les gens mourraient littéralement pendant qu’ils faisaient la fête et les gens ne voyaient pas leurs familles parce qu’on leur disait non – #BorisResign. »

Il y a eu 263 décès dus à COVID le jour de l’événement (Image: .)

S’exprimant à la Chambre des communes, M. Blackford s’est levé pour demander « où sont le Premier ministre et sa banquette de devant », qualifiant M. Ellis de « mec de la chute » de M. Johnson.

Il a terminé son discours en disant : « Monsieur le Président, c’est un Premier ministre qui a perdu son autorité morale et la confiance des habitants de cette île, s’il ne fait pas ce qu’il faut, alors je demanderai aux membres de le parti pour le forcer à partir.