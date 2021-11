Blackford du SNP a été giflé pour manque de coopération « La confrontation ne fonctionne pas » | Politique | Nouvelles

Boris Johnson s’est heurté au chef du SNP à Westminster Ian Blackford au sujet de la coopération sur des projets d’énergie verte en Écosse. Au cours de la semaine au cours de laquelle les dirigeants mondiaux se réunissent au sommet sur le climat COP26 à Glasgow, le Premier ministre a souligné la nécessité pour le gouvernement écossais dirigé par le SNP de chercher à travailler de manière constructive avec Westminster pour stimuler l’agenda climatique. Le Premier ministre a déclaré à M. Blackford: « La confrontation ne fonctionne pas. »

M. Blackford s’est levé au Parlement pour dénoncer la décision du gouvernement britannique de ne pas soutenir une offre écossaise de cluster hydrogène.

Le député du SNP a déclaré: « À Westminster, il n’y a même pas de partenaire disposé à mettre en œuvre le projet de capture de carbone promis depuis longtemps. Le nord-est de l’Écosse attend maintenant depuis des semaines une raison claire expliquant exactement pourquoi l’offre de cluster écossais a été rejetée.

Il n’y a pas eu de réponses claires, pas même d’excuses claires. »

« L’offre du cluster écossais aurait stocké 30 % des émissions de CO2 du Royaume-Uni et aurait soutenu la création d’environ 20 000 emplois dans les industries vertes. C’était de loin la meilleure offre. Il est évident qu’il s’agissait d’une décision politique en Westminster pour le rejeter. »

Il a ensuite appelé le Premier ministre à revenir sur sa décision.

M. Johnson a répondu: « J’ai essayé d’encourager le très honorable monsieur à être un peu moins sombre quant aux perspectives de cette initiative.

« Nous comprenons exactement ce qu’il dit et ce que nous faisons, c’est travailler avec le gouvernement écossais et je remercie le gouvernement écossais pour sa coopération, tout le soutien qu’il a apporté à la COP26 également au cours des derniers jours et semaines, et ce qu’ils sont. Faire.

« Nous y reviendrons, Monsieur le Président, ce que je peux dire, c’est que je pense qu’il est peu probable que cela fonctionne bien, c’est l’esprit de coopération entre tous les niveaux de gouvernement dans ce pays, et ce qui ne fonctionne pas, c’est la confrontation. »

PLUS À VENIR…