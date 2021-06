Blackford du SNP a honte de l’attaque contre l’aide britannique au monde dans des PMQ chauffés | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre Boris Johnson s’est heurté au chef du SNP à Westminster, Ian Blackford, au sujet de la contribution de la Grande-Bretagne à l’aide internationale. M. Blackford s’est levé au Parlement et a attaqué la décision du gouvernement britannique de réduire le budget de l’aide étrangère du Royaume-Uni. M. Johnson était furieux des remarques du député du SNP et a commencé sa réponse en disant aux députés: “Je pense que la dernière contribution était absolument honteuse.”

Le Premier ministre a poursuivi: “Nous avons dû dépenser 407 milliards de livres sterling pour soutenir les emplois, les familles, les moyens de subsistance dans tout le pays et pourtant nous continuons à soutenir la vaccination internationale.

« 1,6 milliard de livres sterling que ce pays a contribué à GABE, je pense que 548 millions de livres sterling à Covax.

“Et permettez-moi de lui rappeler la statistique que j’ai mentionnée plus tôt, un vaccin sur trois distribué dans le monde aux plus pauvres et aux plus nécessiteux provient de l’approvisionnement d’Oxford AstraZeneca.

“Est-ce que le nom AstraZeneca continue de lui faire mal au ventre ?”

