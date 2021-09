Blackford du SNP fait gémir les députés avant que Boris ne démantèle l’attaque de soins « Renvoyer de l’argent » | Politique | Nouvelles

in

Le poids lourd du SNP Ian Blackford s’est affronté avec Boris Johnson lors des questions du Premier ministre après avoir attaqué la réduction entrante du crédit universel et l’effet qu’elle aura sur les bas revenus. M. Blackford a appelé tout conservateur “avec une colonne vertébrale” à résister aux coupes et a déclaré que peut-être à la place, ceux qui s’opposeraient aux coupes se sont déjà vu promettre les meilleurs postes au milieu d’une rumeur de remaniement ministériel. Les députés ont gémi à la plaisanterie de M. Blackford sur la “pandémie de pauvreté”, mais Boris Johnson était imperturbable, se rendant à la boîte de dépêche et disant au SNP de s’en tenir à la campagne pour l’indépendance car ils feraient mieux d’en parler.