Blackguard: Ce que DC Comics nous apprend sur le personnage de Pete Davidson The Suicide Squad

Blackguard a ouvert un bar avec une ancienne lanterne verte

Comme vous auriez pu le deviner, l’attaque contre Warrior’s n’a pas été en faveur des méchants et a même abouti à ce qui semblait initialement être Guy Gardner (dans un état psychologique modifié) incinérant Blackguard. Cependant, il a survécu et, après avoir passé plusieurs années en prison, Richard Hertz a été libéré de prison un homme changé, maintenant en termes amicaux avec l’ancien Green Lantern. Lui et Gardner ont alors décidé d’ouvrir ensemble un bar dans le Queens qu’ils ont appelé le côté obscur.

Malheureusement, c’est à cette époque que les dons intellectuels de Neron à Hertz se dissipaient. Cela l’amènerait à revenir à une vie de crime, mais sans succès, bien sûr. Après des années derrière les barreaux, Blackguard a eu une autre chance de prouver sa valeur en tant que supervillain, mais ce serait aussi sa dernière.