Blackie Lawless de WASP discute de la tournée du 40e anniversaire dans une longue vidéo teaser

Une longue vidéo teaser de deux minutes pour GUÊPEla prochaine tournée du 40e anniversaire de , racontée par le chanteur Blackie sans loi, est disponible ci-dessous.

Le 6 juin 2022 marque le 40e anniversaire de l’un des groupes de heavy metal les plus infâmes, notoires et controversés au monde… GUÊPE Alors rejoins GUÊPE pour cette tournée mondiale très spéciale du 40e anniversaire qui débutera à Milan, en Italie, le 18 mars 2022. Cette première étape de dates verra le groupe frapper l’Italie, l’Espagne, l’Irlande, l’Irlande du Nord, le Royaume-Uni, l’Écosse, les Pays-Bas, le Danemark, Suède, Finlande, Norvège, Allemagne, Roumanie et Bulgarie. D’autres dates et une tournée américaine seront annoncées.

Sans foi ni loi déclare à propos de la tournée : « Pour le GUÊPE Tour du monde du 40e anniversaire, on revient au début. Nous ramenons le spectacle là où tout a commencé. Complet avec tout le feu et tout le sang qui ont choqué le monde la première fois. On n’a fait ce genre de show que lors de la première tournée mondiale et on ne l’a plus jamais refait… jusqu’à maintenant ! Je vais crier et je vais saigner, parce que je veux être quelqu’un ! Nous ramenons tout le monde… au début ! »

WASP « 40 ans de vie » tour du monde 2022 :

18 mars – Milan, Italie – Live Club



19 mars – Padoue, Italie – Padova Hall



23 mars – Bilbao, Espagne – Santana 27



24 mars – Murcie, Espagne – Sala Gamma 3



25 mars – Barcelone, Espagne – Razzmatazz 1



26 mars – Madrid, Espagne – La Riviera



30 mars – Dublin, Irlande – Vicar St.



31 mars – Belfast, Irlande – Ulster Hall



01 avril – Wolverhampton, Royaume-Uni – KK’s Steel Mill



02 avril – Manchester, Royaume-Uni – Académie



03 avril – Nottingham, Royaume-Uni – Rock City



05 avril – Glasgow, Royaume-Uni – O2 Academy



06 avril – Newcastle, Royaume-Uni – O2 City Hall



07 avril – Bristol, Royaume-Uni – O2 Academy



08 avril – Londres, Royaume-Uni – Rou-House



09 avril – Eindhoven, Pays-Bas – Effenaar



10 avril – Copenhague, Danemark – Amager Bio



12 avril – Malmö, Suède – Moriskan



13 avril – Huskvarna, Suède – Parc Folkets



14 avril – Sundsvall, Suède – Sporthallen



15 avril – Umeå, Suède – Idun



16 avril – Oulu, Finlande – Teatria



17 avril – Tampere, Finlande – Pakkahuone



18 avril – Helsinki, Finlande – Kulttuuritalo



20 avril – Gävle, Suède – Gasklockan



21 avril – Eskilstuna, Suède – Lokomotivet



22 avril – Örebro, Suède – Conventum



23 avril – Karlstad, Suède – Nöjesfabriken



25 avril – Oslo, Norvège – Rockefeller



28 avril – Stockholm, Suède – Stora Fållan



29 avril – Norrköping, Suède – Arbis



30 avril – Göteborg, Suède – Trädgårn



01 mai – Brême, Allemagne – Aladin



02 mai – Mannheim, Allemagne – Capitole



04 mai – Sarrebruck – Garage



05 mai – Oberhausen, Allemagne – Turbinenhalle



07 mai – Geiselwind, Allemagne – Music Halle



08 mai – Munich, Allemagne – Backstage Werk



13 mai – Zurich, Suisse – Lieu à confirmer



14 mai – Lausanne, Suisse – Lieu à confirmer



17 mai – Bucarest, Roumanie – Arenele Romane



18 mai – Sofia, Bulgarie – Universidada Sports Hall

Peu de groupes dans l’histoire du rock’n’roll ont jamais suscité l’amour, la haine, l’effet émotionnel brut que ce groupe a eu sur le monde. Dès le début, dans les petites salles de Los Angeles, en Californie, et plus tard dans les nombreux pays du monde qui interdisaient à ces assassins ailés de se produire en direct, le style unique de choc et de rock du groupe a provoqué des organisations religieuses, des conseils municipaux locaux, des parlements et le Sénat de Washington DC à tenir des audiences dans le but d’interdire à ce groupe de vendre des disques et de saccager des scènes partout où ils ont joué.

Le membre fondateur du groupe, Blackie sans loi, a dirigé le groupe en tant que chanteur principal et auteur-compositeur principal depuis ses débuts. Sa marque unique de commentaires visuels, sociaux et politiques a propulsé le groupe vers des sommets mondiaux et a vendu des millions de disques aux côtés d’un héritage de spectacles à guichets fermés à travers le monde pendant quatre décennies.

Rejoint par le bassiste Mike Duda et guitariste Doug Blair, dont les mandats dans le groupe s’étendent respectivement sur 26 et 18 ans, avec l’extraordinaire batteur Prêtre Aquiles, Sans foi ni loi ramènera le groupe et les fans là où tout a commencé. Complétez avec l’extravagance du spectacle sur scène que de nombreux fans n’ont jamais vu en direct.