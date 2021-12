Blackjack Lanza, membre du Temple de la renommée de la WWE, décédé à 86 ans

« Blackjack » Jack Lanza, légende de la WWE qui était la moitié du duo par équipe The Blackjacks, est décédé mercredi. Il avait 86 ans. L’ancien annonceur de la WWE et actuel de l’AEW, Jim Ross, a d’abord partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux. La cause du décès n’a pas été annoncée, mais selon SlamWrestling.Net, Lanza était en mauvaise santé.

« Je viens d’apprendre par un vieil ami de Winnipeg, Bob Holliday, que Jack Lanza est décédé à l’âge de 86 ans », a écrit Ross sur Twitter. « Jack était notre agent principal pendant l’ère de l’attitude. Helluva hand. » La WWE a également publié une déclaration sur le décès de Lanza.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis du WWE Hall of Famer Blackjack Lanza », a écrit la WWE. Jack Lanza était un homme, respecté et aimé de tous. Il aimait et travaillait pour la WWE pendant de nombreuses années. Sa loyauté et son dévouement ne seront jamais oubliés. Lanza a fait ses débuts dans la lutte professionnelle en 1961. Comme Ross l’a mentionné, Lanza a travaillé pour la WWE en tant qu’agent routier et producteur, mais est également connu pour rivaliser avec son partenaire par équipe, son compatriote WWE Hall of Famer Blackjack Mulligan. Les Blackjacks ont eu beaucoup de succès, remportant le NWA American Tag Team Championship et le WWWF Tag Team Championship. En tant que compétiteur en simple, Lanza a remporté le NWA American Heavyweight Championship et le WWA World Heavyweight Championship.

Lorsque Lanza était agent, la WWE a lancé The New Blackjacks, avec Barry Windam et John Bradshaw Layfield. L’année dernière, Layfield est apparu sur le podcast After the Bell et a déclaré que Lanza était un fan du mouvement. « Lanza était tout à fait d’accord », a déclaré Layfield par WrestlingNews.co. « Lanza a fait les promos pour nous. Ils ont demandé à Lanza d’être notre manager et il a refusé. Il ne voulait pas être sur la route. Il ne voulait plus être sur le ring ou à la télévision. Il aimait juste être dans les coulisses. J’avais beaucoup d’appréhension surtout parce que je ne voulais pas insulter Lanza. »

Lanza et Mulligan ont tous deux été intronisés au WWE Hall of Fame en 2006. Ils ont ensuite été intronisés au Professional Wrestling Hall of Fame en 2016. « Je suis très attristé d’apprendre le décès de Jack « Blackjack » Lanza », personnalité de la WWE William Regal a écrit sur Twitter. « Jack était un grand pro à son époque, un producteur de premier ordre, gentil, incroyablement compétent, serviable et sage dans ses conseils pendant de nombreuses années. Mes plus sincères condoléances à sa famille. »