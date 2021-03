Blackout à l’entraînement de l’équipe nationale!

27/03/2021

À 19:40 CET

L’équipe espagnole ne s’est entraînée que pendant une demi-heure à la Dinamo Arena de Tbilissi, où elle affrontera ce dimanche la Géorgie lors du deuxième match de qualification pour la Coupe du monde 2022, en raison d’une panne de courant qui a interrompu l’entraînement la veille de laquelle Gérard Moreno était. testé.

La séance d’entraînement de l’Espagne à la Dinamo Arena n’aurait pas pu avoir plus d’incidents. Deux spontanés ont sauté sur l’herbe à partir de points différents, étant réduits lorsqu’ils ont approché les internationaux espagnols dans leur échauffement Et alors que la séance durait plus d’une demi-heure, une panne de courant a poussé l’entraîneur Luis Enrique Martínez à mettre fin à la seule séance d’entraînement à Tbilissi.

L’Espagne affrontera la Géorgie sans avoir formé tous les internationaux ensemble. Avant le déplacement, vendredi, la séance était de récupération au stade Nuevo Los Cármenes de Grenade et ce n’est que dans l’après-midi que les convoqués par Luis Enrique se sont retrouvés.

La nouveauté a été la présence de Gérard Moreno avec le reste de ses coéquipiers, souriant et actif dans la grande ronde d’échauffement d’un quart d’heure. Il n’a pas pu jouer contre la Grèce en raison d’une surcharge musculaire aux ischio-jambiers et sa participation contre la Géorgie dépendra des sensations ce samedi, après que Luis Enrique a clairement indiqué lors d’une conférence de presse qu’il n’avait aucune intention de prendre des risques.

L’inattendu est survenu après le rondo et les premiers exercices avec ballon tactile et presseur, lorsque le courant s’est éteint dans le stade et une demi-heure avant l’heure, l’entraîneur a dû mettre fin à l’entraînement. Les lumières ne sont pas revenues et les joueurs ont dû se doucher dans l’obscurité dans le vestiaire, s’éclairant à la lumière de leurs mobiles pour se sécher et s’habiller avant de regagner l’hôtel dans le bus de l’équipe.

L’équipe espagnole s’est retrouvée sans terminer la partie de la séance de matchs en dimensions réduites et le test des tirs au but. C’était le dernier test pour Luis Enrique pour décider des changements qu’il introduira dans l’équipe de départ, par rapport à celui qui a fait match nul contre la Grèce dans le premier faux pas vers la Coupe du monde 2022, et qui l’a aidé à voir les sentiments de Gérard Moreno, au même rythme que ses pairs cinq jours plus tard.