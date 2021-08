Blackout de ‘A Day Off Twitch’ a la plate-forme de boycott des streamers

Capture d’écran : Twitch / Pixabay / Kotaku

La semaine prochaine, les streamers prévoient de s’éloigner de Twitch pendant une journée dans le but de lutter contre la façon dont la plate-forme laisse continuellement tomber les créateurs marginalisés.

Plus tôt ce mois-ci, les streamers se sont rassemblés autour du hashtag #TwitchDoBetter sur les réseaux sociaux, où les rapports d’expériences utilisateur horribles sur la plate-forme ont proliféré. De nombreux messages tournaient autour de la façon dont Twitch a offert des protections tièdes contre le harcèlement soutenu. En particulier, les raids haineux – dans lesquels des téléspectateurs de mauvaise foi utilisent la fonction de « raid » de la plate-forme pour inonder une chaîne en masse d’insultes et de langage ignoble – sont non seulement possibles, mais deviennent un cauchemar quotidien pour les personnes utilisant le service de diffusion en direct. Et comme il est presque facile de créer un compte sur Twitch, les trolls peuvent s’inscrire pour un tas de comptes. Il est absurdement facile de contourner les interdictions, du moins jusqu’à ce que des mesures telles que la vérification des comptes via des numéros de téléphone soient mises en œuvre.

Comme l’a rapporté le Washington Post, les streamers de Twitch affirment que le problème n’a fait qu’empirer au cours des derniers mois, peut-être parce que la plate-forme a élargi sa liste de balises pour inclure 350 balises classées par “genre, orientation sexuelle, race, nationalité, capacité, santé mentale , et plus.” D’une part, cela permet aux créateurs de trouver plus facilement une communauté. D’un autre côté, il est beaucoup plus facile pour les trolls racistes de trouver et de harceler les créateurs.

De plus, Twitch prend un pourcentage solide des revenus d’abonnement, la moitié allant aux streamers et l’autre moitié à la plate-forme (qui a été achetée pour près d’un milliard de dollars par Amazon en 2014). Les streamers ont déclaré à Kotaku que la scission devrait pencher davantage vers les créateurs de contenu, quelque part plus proche d’une répartition 70/30. Si les streamers doivent continuellement supporter des conneries, vous penseriez qu’ils obtiendraient au moins une bonne partie du gâteau, non?

Lire la suite: Les streamers se mobilisent derrière « Twitch Do Better »

“C’est tellement déchirant de voir toutes les histoires de personnes marginalisées sur la plate-forme attaquées pour quelque chose hors de leur contrôle, comme la couleur de leur peau, leur identité de genre, leurs préférences sexuelles ou autre”, a déclaré le streamer Rek It, Raven !, à l’origine du hashtag. , a déclaré Kotaku par e-mail au moment de la campagne #TwitchDoBetter. « Nous ne devrions pas avoir peur d’appuyer sur « passer en direct ». »

G/O Media peut toucher une commission

La campagne #ADayOffTwitch, organisée par Raven aux côtés des streamers LuciaEverblack et ShineyPen, est prévue pour le 1er septembre. Essentiellement, ce sera une panne totale de 24 heures : pas de streaming, pas de streaming, pas de connexion au chat. Les téléspectateurs sont également encouragés à participer.

Suite à la campagne #TwitchDoBetter, Twitch a rapidement déployé des filtres de chat améliorés, selon The Verge. Et la semaine dernière, la société a annoncé qu’elle mettrait en œuvre la détection de l’évasion d’interdiction au niveau du canal, mais n’a pas proposé de calendrier pour le déploiement de cette fonctionnalité. L’espoir est qu’une journée avec un engagement réduit à grande échelle forcera l’entreprise à en prendre note et, idéalement, à prendre d’autres mesures.