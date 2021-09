Blackpink à la Fashion Week de Paris 2021, heure et où regarder des défilés

in

Blackpink sera à la Fashion Week de Paris 2021 ! Selon plusieurs médias, les quatre stars de la K-pop, Lisa, Jennie, Rosé et Jisoo assisteront à la semaine de la mode. Vérifiez les dates, le temps d’antenne et où regarder les défilés de mode auxquels Blackpink assistera.

Après avoir fait ses débuts au Met Gala en tant que l’une des premières idoles féminines de la K-pop, Rosé a été aperçue en train de partir pour Paris avec Jisoo le 25 septembre. Les rapports suggèrent qu’en raison des horaires variables, Jennie et Lisa voleront séparément.

Tous les membres de Blackpink, considérés comme les icônes de la mode régnantes de la K-pop, sont les ambassadeurs des grandes marques de luxe. Jennie est le visage de Chanel, et la star de « Snowdrop » Jisoo est l’ambassadrice de Dior.

Récemment dans l’actualité pour battre des records avec ses grands débuts en solo, Lisa est l’ambassadrice de Céline et Rosé est le visage de Saint Laurent.

Blackpink à la Fashion Week de Paris, date et heure des différents défilés expliqués

La Fashion Week de Paris débutera le 27 septembre et se poursuivra jusqu’au 5 octobre. En tant qu’ambassadeurs de différentes marques, les membres Blackpink assisteront individuellement à différents défilés.

Dior

Le défilé Dior à la Fashion Week de Paris aura lieu le 28 septembre à 14h30 CEST / 8h30 HE / 21h30 KST.

Yves Saint Laurent

Rose assistera au défilé de la collection Yves Saint Laurent qui aura également lieu le 28 septembre à partir de 20h00, heure de Paris / 28 septembre, 14h00 HE / 29 septembre, 3h00 KST.

Chanel

Assistez au défilé Chanel le 9e jour de la Fashion Week de Paris, le 5 octobre à 10h30 heure de Paris / 5 octobre à 4h30 HE / 17h30 KST.



Photo de JTBC PLUS/Imazins via .

Où regarder Blackpink à la Fashion Week de Paris

Certains des défilés de la Fashion Week de Paris seront diffusés en direct depuis les poignées sociales. Découvrez le défilé Dior de Christian Dior, les poignées en direct des poignées sociales.

Vérifiez le spectacle de Saint Laurent des poignées sociales d’YSL ici. Le spectacle de Chanel sera disponible en visionnage numérique. Consultez leurs comptes de médias sociaux pour plus d’informations.

Photo de Christian Vierig/.

Les fans de Blackpink réagissent au groupe K-pop à la Fashion Week de Paris

Blinks est enthousiasmé par la Fashion Week de Paris depuis qu’ils ont appris que les quatre membres assisteraient au défilé cette année.

Un fan de YG Entertainment a souligné: «DARA en tant que première idole Kpop à être invitée à 15 spectacles différents. G-DRAGON en tant que 1ère Kpop invitée à la Fashion Week de Paris. MINO en tant que 1ère idole Kpop à défiler sur le podium de la Fashion Week de Paris. Désormais, tous les membres de BLACKPINK assisteront à la Fashion Week de Paris cette année.

Un autre fan a partagé des clichés d’aéroport de Blackpink Rose et Jisoo sous-titrant: “Leur mode d’aéroport ne déçoit jamais, toujours magnifique et sur le point! J’espère que vous êtes tous prêts pour leur apparition à la Fashion Week de Paris !

DARA en tant que 1ère idole Kpop à être invitée à 15 spectacles différents. G-DRAGON en tant que 1ère Kpop invitée à la Fashion Week de Paris. MINO en tant que 1ère idole Kpop à défiler sur le podium de la Fashion Week de Paris. Désormais, tous les membres de BLACKPINK participeront à la Fashion Week de Paris cette année. pic.twitter.com/YXJHfjeqWg – Kiz_YG🍀Love YGA (@LegendYGfam27) 24 septembre 2021

