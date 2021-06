BLACKPINK annonce la sortie du film BLACKPINK en août

Le groupe de superstars K-pop girl BLACKPINK a annoncé qu’il sortait “BLACKPINK The Movie” juste à temps pour le cinquième anniversaire des débuts du groupe en août, qu’ils prévoient de célébrer avec un spécial « Projet 4+1 ».

“BLACKPINK THE MOVIE à venir en août 2021”, lit la légende sous une affiche de film teaser de YG Entertainment qui présente les noms des membres Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé en bas.

Netflix a présenté le documentaire BLACKPINK Éclaire le ciel en octobre, qui a mis en évidence leur processus d’enregistrement, des interviews exclusives et la performance 2019 de Coachella. La nouvelle affiche du film met également en lumière “The Show”, qui est le nom du concert en direct qu’ils ont organisé en janvier.

Le groupe sud-coréen formé par YG Entertainment en 2016 a fait ses débuts le 8 août de la même année avec le projet Square One, qui présentait leurs tubes révolutionnaires “Whistle” et “Boombayah”. Ils sont devenus l’acteur K-pop féminin le plus populaire du Billboard Hot 100 lorsque leur collaboration “Ice Cream” 2020 avec Selena Gomez a fait ses débuts au n ° 13. Visitez le nouveau film site officiel pour plus d’informations.

Début juin, BLACKPINK a sorti son nouvel album de concerts live très attendu, THE SHOW. BLACKPINK: THE SHOW présente un set de 90 minutes de leur date de tournée KILL THIS LOVE en Corée, où ils ont été soutenus par The Band Six. L’ensemble disponible à l’achat comprend l’une des quatre VIDÉOS KiT différentes, l’un des quatre porte-clés différents, un ensemble de pochettes pour cartes photo, une carte de liste de pistes, et plus encore.

La collection KiT VIDEO et le DVD coûtent tous deux 39,80 $ et le CD live à 24,06 $. La sortie du concert en direct fait suite à une nouvelle ère passionnante pour BLACKPINK. En avril, ils ont officiellement dépassé les 60 millions d’abonnés sur YouTube. Les idoles sud-coréennes ont franchi le cap à 6 heures du matin KST le 13 avril, selon leur agence YG Entertainment, selon l’agence de presse Yonhap. BLACKPINK possède actuellement le plus grand compte YouTube basé en Corée du Sud et est également l’artiste féminine la plus abonnée sur la plate-forme vidéo.