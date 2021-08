BLACKPINK annonce un événement éphémère pour célébrer son cinquième anniversaire

in

Le groupe de filles K-pop BLACKPINK s’apprête à lancer une exposition pop-up ce mois-ci pour célébrer le cinquième anniversaire du groupe.

L’événement pop-up a été révélé sur BLACKPINK’s compte Instagram officiel et fera partie du groupe ‘PROJET 4+1’. L’événement devrait se tenir au siège de YG Entertainment situé dans l’ouest de Séoul pendant un peu plus d’une semaine du 21 au 30 août.

Le label du groupe a déclaré que le pop-up servirait de vitrine des réalisations du groupe au cours de leurs cinq années de carrière, dans une déclaration à l’agence de presse Yonhap. L’exposition du cinquième anniversaire comprendra une exposition physique principale ainsi qu’une série d’événements en ligne.

Bien que l’entrée à l’exposition éphémère soit gratuite, les réservations devront être effectuées conformément aux directives du gouvernement sud-coréen en matière de distanciation sociale à la lumière de la pandémie de COVID-19. Les informations sur la façon de faire des réservations seront publiées le 8 août.

Outre la prochaine exposition pop-up, le groupe de filles sortira également une île sur mesure sur le thème de BLACKPINK dans le populaire jeu vidéo Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons demain, le 6 août, dans le cadre des célébrations d’anniversaire.

De plus, une collaboration BLACKPINK avec les champs de bataille de PlayerUnkown a été lancée hier (4 août), avec des objets en jeu, des éléments de carte thématiques et plus encore. Du 18 août au 7 septembre, il y aura également un événement spécial dans le jeu qui comprendra des missions spécifiques qui rapportent des points pouvant être échangés contre des objets exclusifs.

Pendant ce temps, Rosé, membre des BLACKPINK a récemment repris la chanson à succès des Killers en 2006 “Read My Mind” lors de sa dernière apparition dans l’émission de variétés sud-coréenne Sea Of Hope. Elle avait également interprété “Time Walking Through Memories” du groupe de rock alternatif sud-coréen Nell avec Onew de SHINee.

Rosé a également interprété une version acoustique de son premier single solo “Gone” lors de son apparition au programme. « Une autre histoire triste et vraie / Je peux ressentir la douleur, n’est-ce pas ? / Tu devais être le seul à me laisser tomber / Pour me colorer en bleu », a-t-elle chanté dans le refrain.

