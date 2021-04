BLACKPINK dépasse les 60 millions d’abonnés sur YouTube

Le groupe de filles K-pop BLACKPINK a maintenant officiellement dépassé les 60 millions d’abonnés sur YouTube.

Les idoles sud-coréennes ont officiellement franchi le cap à 6 heures du matin KST aujourd’hui (13 avril), selon leur agence YG Entertainment, par Yonhap News Agency. BLACKPINK possède actuellement le plus grand compte YouTube basé en Corée du Sud et sont également les artistes féminines les plus abonnés sur la plate-forme vidéo.

Cet exploit fait également de BLACKPINK le deuxième musicien le plus abonné sur YouTube au monde, battu par Justin Bieber avec 62,4 millions d’abonnés. Le groupe a fait ses débuts en 2016 et a depuis accumulé plus de 17 milliards de vues sur sa chaîne.

Le quatuor est devenu pour la première fois les artistes féminines les plus abonnés sur YouTube en juillet dernier, en dépassant Ariana Grande. Depuis lors, ils ont également dépassé le nombre d’abonnés d’autres musiciens populaires comme Eminem, Ed Sheeran et Marshmello.

En février, BLACKPINK a établi un autre record sur la plate-forme vidéo en tant que premier groupe de K-pop à croiser 1,5 milliard de vues avec son hit 2018 «Ddu-du Ddu-du». C’était aussi leur toute première chanson à entrer dans le Billboard Hot 100, culminant au numéro 55.

Pendant ce temps, BLACKPINK’S Rosé a récemment battu le record YouTube avec son premier single solo, “Par terre”. La vidéo musicale de la chanson détient actuellement le titre du plus grand nombre de vues sur YouTube en 24 heures par un artiste solo de K-pop avec 41,6 millions de vues, battant le tube de Psy 2012 “Gangnam Style” avec 36 millions de vues.

«On The Ground» est apparu sur le premier single de Rosé, R. La critique quatre étoiles du NME, qui a déclaré que la sortie prouvait qu’une voix puissante et une bonne composition de chansons n’ont pas besoin d’être grandes ou ostentatoires, est typique des évaluations critiques de l’album. briller”.

La semaine dernière, Rosé a publié le clip vidéo chargé d’émotion pour “Gone” de R.

“J’ai enregistré” Gone “il y a presque deux ans et je meurs d’envie de le partager avec tout le monde”, a déclaré le chanteur dans une note d’album. «Cette chanson est la chanson la plus poétique, déchirante et honnête que j’aie jamais enregistrée et je suis fier qu’elle soit enfin entre vos mains. Je me souviens avoir enregistré cela et avoir ressenti toutes sortes de papillons dans mon estomac parce que je ne pouvais pas attendre que vous l’entendiez. J’espère que vous ressentez toutes les émotions qui sont capturées de manière si vulnérable dans cette chanson.

L’album R de Rosé peut être précommandé ici.