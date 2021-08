BLACKPINK lance une île Animal Crossing pour les fans à visiter

BLACKPINK sort une île Animal Crossing pour célébrer son cinquième anniversaire.

L’agence du groupe K-pop, YG Entertainment, a annoncé l’île personnalisée plus tôt dans la journée. Il sortira le 6 août pour que les fans puissent profiter et célébrer le cinquième anniversaire du groupe le 8 août.

« L’île BLACKPINK colorée en rose vient à vous. Êtes-vous prêt pour un voyage sur l’île BLACKPINK ? » demande le tweet annonçant la promotion. Il souligne à quel point le jeu est devenu un moyen de promotion pour atteindre les fans.

Dans la vidéo teaser ci-dessous, vous pouvez voir différentes zones de l’île BLACKPINK.

Célébrant le 5e anniversaire de leurs débuts, BLACKPINK Island est sorti ! #BLACKPINK Island colorée en rose vient à vous.

Êtes-vous prêt pour un voyage sur l’île BLACKPINK ? 2021.08.06 Bientôt #블랙핑크 #BLACKPINK_ISLAND #InYourArea #YG pic.twitter.com/LEaBfVzkfm – FAMILLE YG (@ygent_official) 4 août 2021

Il y a une cabine de DJ sur le thème rose et ce qui semble être un stand de merchandising. Il existe également des tenues exclusives inspirées de BLACKPINK pour le plaisir des fans. La promotion de l’île Animal Crossing vient également célébrer leur film.

BLACKPINK the Movie sortira dans les cinémas du monde entier les 4 et 8 août. Le film célèbre le voyage des femmes tout au long, en se concentrant sur chaque membre avec ses histoires racontées à travers des interviews exclusives. Les segments incluent « The Room of Memories », reflétant les cinq dernières années et « Beauty » avec des clichés de chaque membre.

BLACKPINK a fait ses débuts il y a cinq ans en 2016 avec Square One. Leur premier album studio, The Album, est sorti en 2020. Le groupe a également organisé un concert virtuel en direct pour la sortie du LP. Rose a également sorti son premier projet solo R, le deuxième LP solo d’un membre de BLACKPINK. Jelly a sorti son album solo en 2018.

Comment accéder à l’île BLACKPINK dans Animal Crossing: New Horizons

Pour visiter la nouvelle île, vous aurez besoin du code d’adresse Dream Suite. Le groupe ne l’a pas encore sorti, mais voici les instructions détaillées une fois que vous l’aurez.

Visitez votre maison et allongez-vous sur votre lit. Choisissez « Je veux dormir. » Sélectionnez « Je veux rêver ». Connectez-vous à Internet. Saisissez le code d’adresse de rêve.

Animal Crossing: New Horizons est exclusif à la console de jeu Nintendo Switch. Vous aurez besoin d’un Switch ou d’un Switch Lite pour visiter l’île.