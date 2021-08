BLACKPINK the Movie : connaître tous les détails de l’avant-première du film – El Sol de México

Une excellente nouvelle a été publiée aujourd’hui pour tous les fans du groupe de filles K-Pop, BLACKPINK, depuis sa sortie ce 4 août, le Film documentaire à leur sujet à l’occasion de la célébration de leur cinquième anniversaire. Et c’est réalisé par Oh Yoon-dong et Jung Su-yee

Bien que, pour le fandom BLINK, c’est le moment qu’ils attendaient, puisqu’ils pourront se rencontrer et en savoir plus sur leurs chanteurs sud-coréens préférés. Que verrez-vous dans BLACKPINK le film? A travers la cassette qui dure 100 minutes, vous en saurez plus sur Jisoo, Rosé, Jennie et Lisa, vous pourrez également voir des images inédites, des interviews et des moments importants de leurs concerts, ainsi qu’un récit depuis leur formation en 2016 .

Si vous avez déjà vu la bande-annonce ou si vous êtes un fan du groupe K-Pop et que vous ne voulez pas manquer un détail à leur sujet, alors vous devez voir BLACKPINK le film; cependant, tenez compte des données suivantes car son exposition durera très peu de jours.

Quand et où regarder BLACKPINK The Movie ?

La Film documentaire des “k-pop queens” a été créée ce 4 août et sera dans les salles jusqu’au 8, en raison des restrictions imposées par Covid-19. A leur tour, elles ne seront exposées que sur les écrans de Cinépolis. Profitez de ces journées et ne restez pas sans en savoir plus sur votre groupe préféré.

Pour obtenir vos billets, vous pouvez faire l’achat sur le site du cinéma ou sur le site officiel de la film www.blackpinkthemovie.com. Mettez de côté vos billets et profitez que dans notre pays, il sera projeté BLACKPINK le film Puisque seulement dans 100 pays vous pourrez profiter du film, certains des pays sont : Brésil, Argentine, Chili, Bolivie, Paraguay, Panama, Porto Rico, Italie, Allemagne, Pologne, Portugal, Belgique, Irak, Irlande, parmi les autres.