Blackpink’s Rosé est nommé ambassadeur mondial de Tiffany & Co. – WWD

Tiffany & Co. a recruté le chanteur Blackpink et récent artiste solo Rosé comme nouvel ambassadeur mondial. Elle apparaîtra pour la première fois dans une campagne numérique pour la collection Hardwear du joaillier sur des photos qui devraient faire leurs débuts vendredi.

«J’ai toujours adoré porter des bijoux Tiffany. Faire partie d’une marque emblématique qui fait partie de ma vie depuis longtemps le rend encore plus spécial pour moi. Je suis très honoré et ravi de faire partie de la campagne Hardwear et j’ai hâte que tout le monde le voie », a déclaré la chanteuse, née Chae-Young Park.

Au cours des derniers mois, Rosé a été aperçue portant des colliers à chaîne superposés de la collection Hardwear alors qu’elle faisait la promotion de ses premiers singles en solo, «On the Ground» et «Gone». Associés aux créations d’Ashley Williams, Vivienne Westwood et David Koma, les looks solo de Rosé – dessinés par le styliste interne de son label YG, Min-Hee Park – ont contribué à rehausser le profil de la mode de Tiffany dans la région Asie-Pacifique, ainsi qu’avec les nombreux jeunes consommateurs du monde entier qui suivent chaque mouvement des membres de Blackpink.

Rosé est également un ambassadeur mondial de Saint Laurent et est apparu dans les publicités de la maison de couture ainsi qu’au premier rang de ses défilés.

Alors que Blackpink a des racines en Corée du Sud, la renommée mondiale du groupe s’est accélérée au cours des dernières années – devenant des sensations pop internationales. Rosé est né en Nouvelle-Zélande et a grandi en Australie – il n’a déménagé à Séoul qu’à l’âge de 15 ans pour se former au programme de recrutement de YG.

Elle est la dernière ambassadrice à gros prix de Tiffany alors que le joaillier subit une refonte de son positionnement mondial sous LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

La semaine dernière, l’actrice Anya Taylor-Joy a été vue en train de tourner une campagne Tiffany à New York. Tiffany a confirmé que le tournage était bien pour une campagne à venir mais a refusé de commenter si l’actrice avait également été signée en tant qu’ambassadrice officielle. Étant donné que Taylor-Joy a été vu porter des bijoux Tiffany tout au long de ce cycle de la saison des récompenses, une annonce semble imminente.