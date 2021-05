Blackpool concède le but le plus rapide de l’histoire de la finale des Play-Offs de la Ligue 1 alors qu’Ollie Turton marque contre son camp un cauchemar contre Lincoln

Blackpool a connu un départ cauchemardesque lors de la finale des Play-Off de League One à Wembley alors qu’ils perdaient un but dans la première minute.

Lincoln a pris l’initiative dès le coup d’envoi et leur pression initiale a payé presque immédiatement puisqu’ils ont pris la tête.

Blackpool a connu un départ cauchemardesque à Wembley

Brennan Johnson des Imps a placé un centre dangereux juste devant le but et le défenseur de Blackpool Ollie Turton a inexplicablement mis le ballon dans son propre filet.

Il s’agit du but le plus rapide jamais marqué dans l’histoire des Play-Offs de League One alors que la tentative de Blackpool de revenir au championnat a pris le pire départ possible.

Commentant pour talkSPORT 2 à Wembley, Perry Groves a déclaré : « Quel début pour Lincoln City. Jeu brillant sur le côté droit. (Regan) Poole libère (Brennan) Johnson, il prend l’arrière latéral, l’emmène à la signature et le traverse.

“Turton entrant au deuxième poteau se rattrape, le met au fond de son filet et quel début fantastique pour Lincoln City.”

Vous pouvez écouter le reste du match en direct sur talkSPORT 2.