Blackpool Illuminations ‘caricaturant’ les Amérindiens déclenche une tempête de racisme | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le jeu de lumières “Wild West”, resté inchangé depuis les années 60, met en scène six hommes coiffés et dansant autour d’un totem. La représentation des Amérindiens a indigné deux membres de la tribu de la nation Chickasaw qui ont écrit une lettre de plainte au conseil de Blackpool.

Ils ont suggéré que les lumières dépeignent la station balnéaire du Lancashire « comme une communauté qui soutient le racisme et la discrimination », a rapporté Lancs Live.

La lettre a ajouté que de telles « caricatures » peuvent « renforcer les stéréotypes raciaux » du groupe ethnique.

En réponse, le Conseil a déclaré qu’il “explorerait les options” pour un nouvel affichage.

L’exposition, située au nord de Blackpool Promenade, était destinée à être une “célébration de différentes cultures”, a déclaré le conseil.

LIRE LA SUITE : Chaos de l’essence : les conducteurs de voitures électriques « Smug » se moquent des automobilistes

“Le conseil affirme que le tableau fait partie d’une exposition culturelle mixte et qu’il n’y avait certainement aucune intention d’offenser et j’accepte cela.

“Cependant, je pense qu’il faut faire plus attention et comprendre le placement de cet affichage et ceux des futurs événements d’illumination.”

Un porte-parole du conseil a déclaré: «Nos officiers ont eu des discussions constructives avec deux personnes d’origine amérindienne qui ont fait part de leurs inquiétudes concernant le tableau.

« Nous avons expliqué le contexte des éléments historiques de l’exposition Illuminations et leur avons assuré que ceux-ci avaient été conçus et créés il y a de nombreuses années et destinés à être une célébration de différentes cultures.

« Les deux ont accepté cette assurance.

« Les Illuminations sont l’une des attractions familiales les plus durables du Royaume-Uni et nous ne ferions jamais rien qui puisse offenser.

« Nous prendrons bien entendu en compte les commentaires reçus et examinerons quelles fonctionnalités sont appropriées pour être incluses dans l’affichage de l’année prochaine.

“Nous avons également convenu d’explorer les options d’un nouveau tableau qui célèbre la culture amérindienne avec la contribution du réseau basé au Royaume-Uni.”