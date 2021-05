Blackpool news: Horreur en tant que garçon de 9 ans tué dans une tempête anormale sur un terrain de football | UK | Nouvelles

Un garçon de neuf ans a été tragiquement tué après avoir été pris dans un orage anormal à Blackpool sur un terrain de football. L’incident s’est produit mardi après-midi alors qu’un orage a frappé la région. La police de Blackpool a confirmé que le garçon était malheureusement décédé. Ils ont dit qu’ils avaient compris que le garçon avait été “frappé par la foudre”.

Les services d’urgence se sont rendus sur les lieux et le garçon a été transporté à l’hôpital mais est décédé peu de temps après.

La famille du garçon a été informée et est soutenue par des agents.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, la police de Blackpool a écrit: «Un garçon de neuf ans est malheureusement décédé à la suite d’un incident sur un terrain de football peu après 17 h 05 aujourd’hui.

«Bien que les enquêtes soient toujours en cours, nous pensons que le garçon a été frappé par la foudre.

«Nos pensées vont à la famille du garçon en cette triste période. School Road a rouvert. »

Le surintendant de détective Nick Connaughton a déclaré: «Il s’agit d’un incident vraiment dévastateur et nos pensées vont de tout cœur à la famille et aux amis du jeune garçon décédé, en cette période très triste et pénible.

Dans un communiqué publié en ligne, le Spirit of Youth Junior Football Club, a déclaré: “C’est avec un profond regret que nous devons annoncer la nouvelle que le jeune garçon qui a été frappé par la foudre plus tôt ce soir est malheureusement décédé.

«L’incident tragique s’est produit sur notre terrain, sur les terrains de jeu Common Edge, mais ce n’était pas lors d’une séance d’entraînement de club.

«En tant que club, nous avons le cœur brisé et nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille du garçon.

«Spirit of Youth est une famille et nous sommes ancrés dans la communauté locale, et nous apporterons tout le soutien nécessaire à la fois à la famille et à ceux qui étaient avec lui à l’époque.

“Nous demandons aux gens de respecter l’intimité de la famille en cette période la plus tragique. Reste en paix, jeune homme.”

Les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement réagi aux nouvelles déchirantes.

L’un a écrit: «Le pauvre garçon. Mes pensées vont à sa famille.”

Un autre a déclaré: «Trop triste. Pensées à la famille et aux amis des pauvres.

Un troisième a ajouté: «Dévastateur. Repose en paix petit homme, pensées avec la famille.

Tandis qu’un quatrième a dit: «Pauvre garçon. Cela me rend triste d’entendre des choses comme ça avec des innocents. Mes pensées et mes prières accompagnent la famille. »

Quiconque a des informations sur l’incident ou qui en a été témoin et qui n’a pas encore parlé à la police est prié de contacter le 101, en citant le journal 1169 du 11 mai.