BlackRock a investi dans environ 54 contrats à terme Bitcoin, révèle un rapport de la SEC

Malgré le fait que BlackRock ait considérablement augmenté le nombre de contrats à terme Bitcoin auxquels il participe, l’allocation et les bénéfices ne représentent qu’une infime partie du capital mondial qu’il gère.

La société de gestion d’investissements basée aux États-Unis, BlackRock Financial Management, a révélé dans un récent rapport déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) qu’elle gère actuellement un plus grand nombre de contrats à terme Bitcoin que ceux acquis au début des années 2000. 2021.

Contrats à terme BlackRock et Bitcoin

Selon le document déposé auprès de la SEC, la société qui gère plus de 9,5 milliards de dollars d’actifs a un total de 54 contrats à terme Bitcoin (BTC) émis via le Chicago Mercantile Exchange (CME) au 31 juillet dernier. Entre les contrats qui ont expiré le 27 août, ils ont déplacé environ 10,8 millions de dollars US, capitalisant des bénéfices pour 369 000 dollars US.

Comme détaillé par BlackRock, les bénéfices capitalisés avec les contrats de contrats à terme Bitcoin représentent environ 0,00138% du fonds d’allocation global géré par la société, estimé à environ 8,91 BTC au taux de change actuellement géré.

Concernant l’intérêt de BlackRock pour les produits associés aux crypto-monnaies, le directeur du domaine du renseignement de l’entreprise, Rick Rieder, a indiqué à l’époque qu’ils s’aventuraient un peu dans ce secteur, même si le PDG, Larry Fink, a récemment assuré qu’ils n’y percevaient pas autant la demande des investisseurs comme ils s’y attendaient.

Le marché du Bitcoin

Bien que la lecture des résultats capitalisés par BlackRock se concentre principalement sur l’évolution des contrats à terme Bitcoin négociés via CME, la société peut laisser de côté d’autres modalités de négociation qui sont beaucoup plus courantes sur le marché des crypto-monnaies.

Au-delà du marché à terme opéré par les bourses, les volumes globaux enregistrés par les principales bourses révèlent qu’au cours des dernières 24 heures, quelque 30 308 millions de dollars US ont été échangés uniquement dans des opérations avec Bitcoin, reflétant un grand intérêt de la part des investisseurs et des passionnés de monnaie numérique.

Pour leur part, des entreprises comme MicroStrategy prennent très au sérieux l’idée du Bitcoin en tant qu’actif d’investissement qui sera très demandé à l’avenir. À cet égard, le PDG de l’entreprise, Michael Saylor, défend constamment le caractère innovant de sa proposition technologique, la qualifiant d’investissement le plus sûr au sein de l’écosystème des monnaies numériques.

Cependant, bien que de nombreux analystes et passionnés défendent les bonnes perspectives du Bitcoin à moyen/long terme, le prix de la monnaie numérique a été ébranlé ces dernières semaines par les annonces faites par le gouvernement chinois et l’instabilité politique actuelle aux États-Unis. au moment de la publication, la monnaie numérique se négocie à environ 41 226 USD, capitalisant des pertes de 1,67% au cours des dernières 24 heures.

