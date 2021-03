BlackRock ferme l’unité de Shanghai alors qu’elle se concentre sur les activités de fonds communs de placement

Un signe pour BlackRock Inc est suspendu au-dessus de leur immeuble à New York US

Le gestionnaire d’actifs mondial BlackRock a fermé une unité de fonds privés à Shanghai alors qu’il se concentre sur le lancement de son activité de fonds communs de placement dans la deuxième économie mondiale.

BlackRock a volontairement annulé la semaine dernière l’enregistrement commercial de son unité d’entreprise à capitaux entièrement étrangers (WFOE) à Shanghai, selon le site Web de l’Association chinoise de gestion d’actifs (AMAC).

En août dernier, BlackRock est devenu le premier gestionnaire d’actifs mondial à obtenir l’approbation réglementaire chinoise pour créer une unité de fonds communs de placement dans le pays, et a eu six mois pour créer l’entreprise.

BlackRock a déclaré qu’il préparait toujours le lancement de l’activité de fonds communs de placement.

La Chine a entièrement ouvert son secteur des fonds communs de placement de 3,3 billions de dollars aux gestionnaires étrangers en avril dernier. Des acteurs mondiaux tels que BlackRock, Fidelity International, Neuberger Berman et Schroders ont postulé pour créer des unités de fonds communs de placement en Chine.

Mais tous ne sont pas convaincus de réussir dans un marché peuplé de 147 joueurs et de 8 202 produits de fonds communs de placement.

Plus tôt ce mois-ci, Vanguard Group a abandonné un plan visant à obtenir une licence de fonds communs de placement en Chine, invoquant un marché «bondé».