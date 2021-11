BlackRock iShares Exec déclare que la société n’a «aucun plan actuel» pour lancer des ETF cryptographiques: rapport

Le responsable mondial d’iShares et des investissements indiciels de BlackRock, Salim Ramji, a déclaré dans une interview que la société de 9,5 billions de dollars n’avait « aucun plan actuel » pour lancer des fonds négociés en bourse (ETF) en crypto-monnaie.

« Je pense personnellement que la crypto – des choses comme les pièces stables et certainement des choses comme les technologies de grand livre distribué sont une technologie perturbatrice », a déclaré Ramji au Financial News dans une interview. Cependant, Ramji, qui siège au comité exécutif mondial de BlackRock, a également déclaré que le gestionnaire d’actifs détenait de retour sur le lancement d’ETF de crypto-monnaie en raison du cadre réglementaire « opaque » et des problèmes de liquidité. re « juste un outil de trading spéculatif » en raison de leur volatilité. En octobre, la Securities and Exchange Commission (SEC) a approuvé le premier ETF à terme bitcoin, le ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), qui est coté à la Bourse de New York. « Je pense aussi qu’avant d’emballer ou de mettre notre marque dessus, nous voulons être certains que les clients seront satisfaits de nous dans cinq ans, dans 10 ans », a déclaré Ramji au pub. lication.

