BlackSky conclut un accord pour vendre des images satellite à la NASA

L’un des satellites d’observation de la Terre de BlackSky est prêt pour le lancement. (Photo du laboratoire de fusée)

BlackSky Technology a déclaré avoir conclu un accord d’achat global de cinq ans à fournisseur unique avec la NASA pour l’utilisation de données d’imagerie satellitaire à haute révision à l’appui de la recherche d’observation de la Terre de l’agence spatiale.

L’accord annoncé aujourd’hui fait partie du programme d’acquisition de données commerciales Smallsat de la NASA, ou CSDAP. Il donnera aux chercheurs accès à des images haute résolution fréquemment mises à jour via la plate-forme de données géospatiales Spectra AI de BlackSky.

Spectra AI utilise les images de la constellation de satellites à la demande de BlackSky ainsi que d’autres sources pour fournir une surveillance environnementale mondiale en temps réel. Les satellites de BlackSky sont fabriqués à Tukwila, Washington, par LeoStella, la coentreprise de la société basée en Virginie avec Thales Alenia Space.

BlackSky fait remonter sa lignée à Spaceflight Industries, basée à Seattle, qui a vendu Spaceflight Inc. pour un prix non divulgué en 2020 et a adopté la marque d’entreprise BlackSky. En septembre, BlackSky est devenue publique grâce à une fusion par chèque en blanc avec Osprey Technology Acquisition Corp. qui a fourni 283 millions de dollars en espèces.

Plus de 50 des plus de 200 employés de BlackSky sont basés dans la région de Seattle.

Dans un communiqué de presse, le PDG de BlackSky, Brian O’Toole, a déclaré que le prix CSDAP « reflète un autre point d’alignement précieux entre la demande du gouvernement et les produits de renseignement mondiaux en temps réel de BlackSky disponibles dans le commerce ».

« Aider les chercheurs soutenus par la NASA à élargir leur compréhension des changements critiques dans les écosystèmes de la Terre, l’océanographie, les sciences géographiques et polaires est d’une importance vitale », a déclaré O’Toole. « Notre constellation fournit une imagerie de l’aube au crépuscule qui facilite la surveillance automatique du mode de vie et la détection des anomalies. La fusion de ces données avec notre plate-forme Spectra AI permet des observations scientifiques convaincantes et exploitables sur notre planète. »

La plate-forme SpectraAI de BlackSky fournit un aperçu puissant des modes de vie, y compris des indicateurs économiques importants. Soyez le #firsttoknow https://t.co/zyRqEzZtAC #manufacturing #supplychain #economicindicator #leadingindicator #geoint #firsttoknow pic.twitter.com/jPL7tUNcZP – BlackSky (@BlackSky_Inc) 1er novembre 2021

La valeur potentielle du contrat d’achat n’a pas été signalée, mais nous avons contacté BlackSky pour plus de détails et mettrons à jour ce rapport avec tout ce que nous entendrons. Le programme commercial d’acquisition de données Smallsat a conclu des accords d’achat avec plusieurs autres fournisseurs d’imagerie spatiale, notamment Airbus, Maxar, Planet et Spire.

Aujourd’hui également, BlackSky a publié ses résultats financiers trimestriels, le premier de ce type depuis que la société est devenue publique en septembre.

La société a déclaré que le chiffre d’affaires total du troisième trimestre s’élevait à 7,9 millions de dollars, en hausse de 49 % par rapport à l’année dernière. Il a affiché une perte nette de 46,9 millions de dollars pour le trimestre, se traduisant par une perte de 67 cents par action diluée. La perte du BAIIA ajusté était de 16,2 millions de dollars. BlackSky a déclaré avoir un solde de trésorerie de 198 millions de dollars à la fin du trimestre.

Dans un communiqué de presse, O’Neill a souligné l’augmentation des revenus. « Nous avons fait preuve d’une solide exécution dans tous les aspects de notre entreprise alors que nous poursuivons notre mission de fournir à nos clients un avantage de premier plan », a-t-il déclaré.

BlackSky a déclaré qu’il révisait ses prévisions de revenus pour 2021 de 40 millions de dollars à une fourchette de 30 à 34 millions de dollars, principalement en raison des impacts sur la chaîne d’approvisionnement de la pandémie de COVID-19 et du calendrier de début de nouveaux contrats.

Deux des satellites de BlackSky ont été perdus en mai en raison d’un échec du lancement de Rocket Lab, mais Rocket Lab prévoit de lancer deux autres satellites depuis la Nouvelle-Zélande dès la semaine prochaine. La logistique de lancement est gérée par l’ancienne société sœur de BlackSky, Spaceflight Inc., basée à Seattle. Si le lancement réussit, cela porterait la constellation mondiale de BlackSky à neuf satellites, avec 30 satellites prévus d’ici 2025.

Le cours de l’action BlackSky a chuté de 13% aujourd’hui, clôturant la séance de bourse à 8,85 $.