‘Blacksmith Of The Sand Kingdom’ obtient la sortie physique du commutateur

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le Blacksmith of the Sand Kingdom de Rideon Japan, un JRPG de style « création d’objets » dans la veine de la série Atelier Ryza, s’est procuré une édition physique qui est disponible via Limited Run Games à partir d’aujourd’hui.

Le jeu, qui est sorti sur Switch eShop le 7 janvier, offre une vision simplifiée de l’action d’Atelier, vous voit assumer le rôle d’un forgeron qui doit piller des donjons et entreprendre des quêtes afin d’obtenir les ressources nécessaires pour élargir leur gamme de produits et gagner sa vie.

Le communiqué de presse officiel de l’éditeur Kemco explique plus en détail :

Muspelheim, une nation de désert et de nature sauvage, également appelée «le royaume des sables». Volker, fils de forgeron, a toujours rêvé de devenir aventurier, mais il se retrouve à l’aventure dans le but de devenir forgeron de cour en même temps ! Aventurez-vous dans des donjons, obtenez des matériaux en rassemblant et en pillant des monstres, puis fabriquez des équipements de haute qualité. Que vous les équipez ou que vous les présentiez et les vendiez dans votre boutique, c’est à vous de décider. Trouvez d’autres membres du groupe à la guilde et répondez aux demandes pour progresser dans l’histoire et gagner des récompenses. Il existe 14 classes, une sélection de foi et des compétences passives qui vous permettent de personnaliser gratuitement votre personnage.

Comme nous l’avons mentionné, Blacksmith of the Sand Kingdom est maintenant disponible sur le Switch eShop et l’édition physique Limited Run devrait être mise en ligne en pré-commande à 17h BST. Son prix est de 34,99 $ pour l’édition standard, ou il existe un pack OST pour 49,99 $.

Images : Kemco

Allez-vous découvrir le forgeron du royaume des sables ? Faites le nous savoir dans les commentaires.