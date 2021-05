Blackstone acquiert les parcs industriels Embassy pour Rs 5,200 crore

«La logistique est l’un des thèmes de conviction mondiaux les plus élevés de la société, ancrée par notre conviction que les tendances du commerce électronique alimenteront davantage la demande d’espace logistique, en particulier à proximité des centres-villes».

Blackstone a annoncé lundi avoir acquis Embassy Industrial Parks, une coentreprise de Warburg Pincus et Embassy, ​​qui contrôle 22 millions de pieds carrés (MSF) d’espace d’entreposage en grande partie de qualité A dans les principaux centres industriels, notamment Bengaluru et Delhi. L’accord vaut environ 700 millions de dollars, soit environ 5 200 crores de Rs.

Les entrepôts d’Embassy Industrial Parks sont situés dans les principaux centres industriels, notamment Bengaluru, NCR, Hyderabad et Pune, et sont loués à des acteurs de premier plan du commerce électronique et de la vente au détail. Blackstone estime que le commerce électronique alimentera la demande d’espace logistique, en particulier à proximité des centres-villes.

L’acquisition d’Embassy Industrial Parks fait de Blackstone le plus grand fournisseur d’espaces d’entreposage en Inde avec 40 MSF d’actifs, dont la plupart sont des espaces de catégorie A. L’année dernière, elle avait signé des accords pour l’acquisition de 18 MSF du groupe Hiranandani et d’All Cargo.

Le principal investissement contrôle environ 1,2 milliard de pieds carrés d’espace logistique dans le monde. Les personnes proches des développements ont déclaré que les parcs industriels de l’ambassade quittaient les 22 MSF, évalués à environ 700 millions de dollars. L’annonce de lundi concerne l’acquisition par Blackstone de 10,6 MSF, qui appartient à Warburg Pincus dans la JV avec l’ambassade.

«C’était la première partie. Dans la deuxième partie, Blackstone récupérera 11 autres MSF auprès de l’ambassade. En cela, Embassy a développé environ 6 espaces MSF. Rest est la JV de l’ambassade avec Brookfield pour 5 MSF supplémentaires. Le total est donc de 11 MSF, 6 MSF et 5 MSF d’actifs d’entreposage », a expliqué une personne au courant des développements.

Concernant la justification de l’acquisition, Asheesh Mohta, responsable des acquisitions Real Estate India de Blackstone, a déclaré:

Cela est particulièrement vrai en Inde, où le commerce électronique en est à ses débuts et dispose d’énormes opportunités tirées par les tendances positives de l’urbanisation, de la consommation intérieure et du secteur émergent de la vente au détail, qui reste fortement sous-pénétré par rapport aux grandes économies mondiales.

Par exemple, Bengaluru, le centre du commerce électronique, ne dispose que de 30 millions de pieds carrés d’espace d’entrepôt total de catégories A et B, contre 1,2 milliard de pieds carrés à Chicago, a-t-il ajouté.

«Blackstone fait partie des 10 premiers groupes d’entreprises en Inde en termes de valeur totale des actifs et la transaction contribuera à renforcer la position de leader de l’entreprise dans les bureaux, la vente au détail et la logistique», a déclaré la société d’investissement mondiale.

Le directeur de l’immobilier en Inde de Blackstone, Tuhin Parikh, a déclaré: «L’Inde est un marché unique avec un solide potentiel de croissance, soutenu par son leadership mondial dans les technologies de l’information, un solide vivier de talents et des initiatives gouvernementales pour attirer les investissements étrangers telles que l’introduction d’une taxe simplifiée projets de structure et d’infrastructure ».

«Cette transaction entre Embassy Group et Blackstone renforce et renforce encore notre partenariat. Nous sommes extrêmement concentrés sur la consolidation de nos ressources en vue de la croissance de nos activités principales de développement et de gestion de bureaux et résidentiels. Cette transaction avec Blackstone Real Estate ainsi que la fusion à venir avec IBREL est un pas stratégique dans cette direction », a déclaré Jitu Virwani, CMD du groupe Embassy.

