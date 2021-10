Blackstone fait face à 1 milliard de dollars pour la propriété intellectuelle de la musique, une participation dans la gestion des chansons Hipgnosis

La semaine dernière, des rapports ont suggéré que Blackstone (NYSE : BX) s’apprêtait à investir 1 milliard de dollars dans les droits musicaux dans le cadre d’un accord avec le fondateur d’Hipgnosis, Merck Mercuriadis. Aujourd’hui, le partenariat d’un milliard de dollars est officiellement lancé.

Blackstone, basé à New York – qui a acquis en avril le propriétaire de Death Row Records eOne Music (maintenant MNRK Music Group) pour 385 millions de dollars – a officiellement dévoilé son accord avec Hipgnosis (en particulier Hipgnosis Song Management – ​​pas le fonds d’investissement lui-même) et Merck Mercuriadis ce matin . Le partenariat des entités « fournira initialement 1 milliard de dollars pour acquérir les droits musicaux et gérer les catalogues », selon les supérieurs hiérarchiques, en mettant l’accent sur l’acquisition de participations « dans les chansons, la musique enregistrée, la propriété intellectuelle musicale et les redevances ».

De plus, Blackstone est sur le point de « prendre une participation dans » Hipgnosis Song Management – qui sert de « conseiller en investissement pour Hipgnosis Songs Fund », ou la société cotée en bourse qui a ramassé des milliards de propriété intellectuelle musicale (y compris une baisse au nord de 1 milliard de dollars en FY 2021 seulement) depuis son arrivée sur la scène en 2018. Certes, les neuf premiers mois et demi de 2021 ont vu les accords de fonds basés à Londres avec Christine McVie, Lindsey Buckingham, Shakira, le producteur vétéran Jimmy Iovine et le Red Hot Chili Poivrons.

Enfin, en ce qui concerne les nuances du partenariat, Blackstone a l’intention de « soutenir l’expansion de l’infrastructure et des fonctions commerciales de Hipgnosis Song Management, y compris le développement d’une nouvelle expertise en matière de gestion de chansons, de capacités de science des données et de solutions technologiques ».

Et Hipgnosis Songs Fund proprement dit, pour sa part, « devrait bénéficier de l’investissement de Blackstone dans les capacités de gestion de HSM et aura le droit de co-investir dans de futures acquisitions de catalogues aux côtés du nouveau partenariat Blackstone-HSM ».

Abordant le partenariat dans un communiqué, Merck Mercuriadis a souligné le potentiel perçu associé à la tranche d’un milliard de dollars en termes d’investissements ainsi que la poursuite de la croissance du fonds de chansons d’Hipgnosis.

« Hipgnosis Song Management a fermement établi les chansons en tant que classe d’actifs », a déclaré Mercuriadis, directeur de longue date de l’industrie musicale. « Ce nouveau partenariat avec Blackstone offrira une force financière pour investir dans des chansons éprouvées, développera notre équipe de gestion des chansons et apportera une sophistication supplémentaire à HSM, nous permettant de créer une plus grande valeur pour nos parties prenantes, y compris nos auteurs-compositeurs et actionnaires de SONG.

« Compte tenu de la force de notre pipeline, nous considérons l’engagement initial comme le début d’un partenariat à long terme entre Blackstone et Hipgnosis qui comprendra également un co-investissement avec SONG », a-t-il conclu.

Dans une déclaration personnelle, Qasim Abbas, directeur général principal de Blackstone Tactical Opportunities, a souligné « la valeur durable à long terme que nous voyons dans le contenu créatif dans l’ensemble de l’industrie du divertissement ».

Sur ce front, malgré les milliards de dollars précédemment mentionnés qu’Hipgnosis a déboursés pour acheter de la propriété intellectuelle musicale, un certain nombre d’autres sociétés continuent d’obtenir leurs propres participations dans le catalogue. Primary Wave, BMG, Round Hill Music, Reservoir, Concord et Iconic Artists Group d’Irving Azoff ne représentent que quelques-unes des entités qui ont injecté des millions de dollars dans les droits de la chanson jusqu’à présent en 2021.