Blackstreet recrute Llusion pour le remix soulful dance de ‘No Diggity’

Suite à la sortie de l’édition 25e anniversaire du groupe R&B américain L’album à succès de Blackstreet Another Level, le producteur LLusion, connu sous le nom de « le gars du remix » sur TikTok, célèbre en publiant un tout nouveau remix de leur chanson classique « No Diggity », qui est maintenant disponible sur tous les DSP.

LLusion est un producteur et remixeur de musique américain. Avec plus de 4,5 millions de followers sur les réseaux sociaux, LLusion a utilisé TikTok, Instagram, YouTube et Soundcloud pour générer du trafic vers ses projets, y compris son prochain EP qui sortira plus tard cette année.

Initialement publié le 29 juillet 1996, « Pas de diggité » était le premier single du deuxième album studio de Blackstreet, quatre fois disque de platine, Another Level. La chanson a atteint le n ° 1 sur le Billboard Hot 100 et en Nouvelle-Zélande, et le n ° 9 au Royaume-Uni. Il s’est classé au 91e rang sur Rolling Stone et MTV : 100 Greatest Pop Songs. Il s’est vendu à 1,6 million d’exemplaires en 1996 et a remporté le GRAMMY Award 1998 de la meilleure performance R&B par un duo ou un groupe avec voix et a été nominé pour le GRAMMY Award de la meilleure chanson R&B. Il s’est classé au 32e rang des 100 plus grandes chansons des années 90 de VH1.

Blackstreet a fait ses débuts officiels le 21 juin 1994 avec la sortie de son premier album éponyme. Le groupe avait sorti un single avant la sortie de l’album, « Baby Be Mine » de février 1993 pour la bande originale de la comédie de Chris Rock CB4, mais c’était une version réenregistrée qui est apparue sur Blackstreet.

Blackstreet était la somme de tout ce qui se passait au milieu des années 90. Sur pas moins de 20 titres, le groupe a couvert toutes les bases : des singles à couper le souffle (« Booti Call »), des grooves de fête des quartiers chics (« U Blow My Mind ») et des jams lents (« Before I Let You Go »).

Si ce n’était pas déjà très clair, Blackstreet vous a fait connaître la partition avec son monologue d’introduction, « Blackstreet Philosophy », dans lequel ils se déclarent « créateurs de tendances, changeurs de vie et modèles pour les enfants ».

Mais avec des chansons comme « Make U Wet », leur premier album n’était pas vraiment plein de matériel de réunion de famille. Blackstreet représentait les deux côtés du spectre R&B : les harmonies soyeuses de Boyz II Hommes et le mordant de H-Town, avec de nombreux synthétiseurs et basses funk de Riley.

Achetez ou diffusez le remix de « No Diggity » par Lluison.