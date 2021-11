Blackwind est une nouvelle plate-forme d’action de science-fiction qui explose sur Switch l’année prochaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Mettre à jour: Il a maintenant été révélé que Blackwind sera lancé un peu plus tard que prévu initialement, avec une nouvelle date de sortie du 20 janvier maintenant confirmée.

Une nouvelle bande-annonce a également été publiée et peut être consultée ci-dessus.

Article original (jeu 8 juillet 2021 à 11h00 BST) : Blowfish Studios et le développeur Drakkar Dev ont annoncé que Blackwind avait l’intention de se lancer sur Switch et d’autres plates-formes au quatrième trimestre 2021.

Le jeu est un jeu de plateforme et d’action de science-fiction qui met les joueurs dans la peau de James Hawkins, un héros « peu probable » et le seul espoir pour la planète Medusa-42. La planète est attaquée par une horde extraterrestre et – vous l’avez deviné – c’est à vous de vous diriger vers le front pour repousser la menace extraterrestre, en utilisant le système d’IA pratique de votre vaisseau, Blackwind.

Alors qu’une colonie minière humaine sur la planète Medusa-42 combat une invasion d’extraterrestres redoutables connus sous le nom de Raknos, une paire improbable de héros passe à l’action. James Hawkins, un adolescent sans formation formelle, se retrouve dans un costume de mecha Battle Frame. Déterminé à repousser les Raknos, à sauver la colonie et à retrouver son père, James – et Blackwind, l’IA sensible du Battle Frame – sont jetés dans une bataille comme tout ce que Medusa-42 a vu auparavant.

Équipez-vous et chargez dans la mêlée, en utilisant des frappes de mêlée, des tirs à distance et de puissantes attaques spéciales pour couper à travers les insectoïdes extraterrestres. Faites passer Hawkins d’une recrue à un guerrier chevronné, en améliorant les compétences du Battle Frame à travers trois chemins de branchement. Transformez le costume en une machine de mort en effectuant des entailles de lame d’énergie avant de vous éloigner du danger et de lancer des missiles sur les ennemis entrants, ou utilisez des pouvoirs spéciaux pour achever les retardataires. Lancez votre fidèle drone pour accéder à des zones beaucoup trop petites pour être atteintes par l’imposant cadre du Battle Frame.

Vous progresserez à travers un certain nombre d’endroits, y compris un désert, des montagnes enneigées, des forêts et plus encore, et vous pourrez le faire seul ou avec un ami en coopération locale. Si vous optez pour la voie coopérative, un joueur contrôle le mecha, tandis que l’autre attaque à l’aide de son drone.

Quand il arrivera plus tard cette année, il sera disponible sur l’eShop pour 19,99 $. Intéressé? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires.