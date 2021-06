Blacula Reboot en développement chez MGM avec Deon Taylor à Helm ⋆ .

Cela fait près de 49 ans depuis la sortie en salles du film d’horreur de blaxploitation de William Crain Blacula, et maintenant Variety annonce que MGM, en partenariat avec BRON et Hidden Empire Film Group, est actuellement en train de développer un redémarrage du classique culte de 1972. Deon Taylor, connu pour avoir réalisé Rencontrez les Noirs, L’intrus, Noir et bleu, et Fatale, a officiellement signé pour diriger et co-écrire le projet, qui est décrit comme une réinvention moderne de Blacula.

“Blacula est sans doute l’une des franchises noires les plus prestigieuses », a déclaré Deon Taylor dans un communiqué. “Et si important pour la culture car elle a donné naissance à une vague de films d’horreur de Blaxploitation, qui a changé la donne sur la façon dont notre peuple était vu sur grand écran.”

Il a ajouté: “Ayant grandi à Gary, IN, j’ai adoré regarder Blacula et était si fier que William Marshall soit un natif de Gary. Il est époustouflant que cette franchise n’ait jamais eu l’énergie ou l’appréciation que les autres films de genre ont reçue au fil des ans, mais ce redémarrage est sur le point de changer tout cela. Merci à Aaron, Brenda et à l’équipe Bron ainsi qu’à tout le monde chez MGM de nous avoir rejoints dans cette aventure. Nous promettons d’apporter une nouvelle vie au personnage emblématique de « Blacula » qui résonnera auprès du public du monde entier !”

Situé dans une ville métropolitaine post-pandémique, le Blacula le redémarrage servira également de continuation de la franchise car il reprend là où la saga originale s’est arrêtée qui suit les événements de la suite du film original de 1973 Cri Blacula Cri. Le nouveau film continue de suivre le vampire titulaire, un ancien prince africain qui est maudit par Dracula après avoir échoué à accepter de mettre fin à la traite des esclaves. Blacula est enseveli et se réveille 200 ans plus tard prêt à venger la mort de ses ancêtres et de ceux qui ont volé à son peuple son travail, sa culture et son héritage comme ils se l’étaient approprié à des fins lucratives.

Le redémarrage sera co-écrit par Taylor et Micah Ranum. Il sera produit par Roxanne Avent Taylor de Hidden Empire Film Group et Aaron L. Gilbert de BRON, avec DJ Holloway qui supervisera le projet.

L’original Blacula film a été réalisé par William Crain, avec le gagnant d’un Emmy William Marshall (Comme Adam tôt le matin) avec le vampire titulaire. Malgré des critiques mitigées, le film est tout de même devenu l’un des films les plus rentables de 1972 et a également été le premier film à recevoir le prix du meilleur film d’horreur aux Saturn Awards.