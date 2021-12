BLADE India lance un service d’hélicoptère de Bengaluru à Coorg, Kabini

Avec le lancement des services sur les deux itinéraires, le temps de trajet entre les deux villes depuis la capitale de l’État sera réduit de 6 à 7 heures par la route actuellement, a indiqué la compagnie dans un communiqué.



La filiale indienne de la société américaine de transport par hélicoptère BLADE a lancé ses services réguliers au siège sur les routes Bengaluru-Coorg et Bengaluru-Kabini au Karnataka.

BLADE est entré pour la première fois dans l’État en décembre 2020 avec ses services d’affrètement privés le week-end.

BLADE India a déclaré qu’il visait à connecter les routes de surface encombrées et inaccessibles du pays grâce à un système de transport aérien efficace et à offrir une expérience holistique complète grâce à ses transferts de bagages et au sol et aux avantages de ses partenaires.

Amit Dutta, MD, BLADE India, a déclaré : « Le Karnataka se vante de certaines des plus belles destinations du pays, cependant, leur accessibilité est un problème. 6 à 7 heures de route depuis Bangalore grugent le temps précieux que les voyageurs pourraient autrement passer à profiter de leurs vacances. BLADE atténue cette douleur avec une expérience continue d’une heure.

BLADE India a déclaré s’être associé à Evolve Back Resorts pour permettre aux clients de réserver leur vol et de séjourner immédiatement ; atterrir à la propriété directement en une heure et être plus accessible.

« Nous sommes ravis de nous associer à BLADE India car ils proposent des transferts en hélicoptère de Bangalore à nos complexes de Coorg et Kabini », a déclaré Thomas Emmanuel Ramapuram, directeur des ventes chez Evolve Back Resorts.

Cela donnera un énorme coup de pouce aux voyages de luxe au Karnataka et transformera l’industrie du tourisme de loisirs dans les mois à venir, a-t-il ajouté.

BLADE India, une coentreprise entre BLADE Urban Air Mobility Inc, dont le siège est à New York, et la société de capital-risque Hunch Ventures basée à New Delhi, a démarré ses activités dans le Maharashtra en 2019.

