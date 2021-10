Blade India propose un service d’hélicoptère lors de la fermeture de la piste de l’aéroport de Pune

Avec ses services quotidiens réguliers d’hélicoptère de vol par siège, il offre aux voyageurs une option alternative. Blade espère que les voyageurs passeront à leur vol de 40 minutes vers Mumbai pour se connecter à leurs destinations. (Image représentative : IE)

L’aéroport de Lohegaon à Pune a annoncé la fermeture de la piste du 16 au 29 octobre pour re-tapis. Il n’y aura pas de vols commerciaux opérés pendant cette période, ce qui a pris les voyageurs par surprise. La fermeture a affecté les projets de vacances et de voyages d’affaires des voyageurs de la ville.

Alors que les voyageurs aériens ont été contraints de repenser leurs projets de vacances festives et de voyages d’affaires, Blade India, une société de services de mobilité aérienne, a proposé des services quotidiens d’hélicoptère programmés par siège entre Pune et Mumbai.

Avec ses services quotidiens réguliers d’hélicoptère de vol par siège, il offre aux voyageurs une option alternative. Blade espère que les voyageurs passeront à leur vol de 40 minutes vers Mumbai pour se connecter à leurs destinations. Les vols de Blade décollent de son vertiport de Pune à Kharadi et atterrissent à l’aérodrome Juhu de Mumbai en 40 minutes. Le vol revient de Mumbai dans la soirée.

Ainsi, les voyageurs peuvent sauter les cinq heures et plus de trajet routier entre Pune et Mumbai, ce qui peut également prendre plus de temps, car les routes devraient être plus encombrées au milieu de la saison des fêtes et de la fermeture de l’aéroport de Pune. Blade a déclaré qu’il y avait eu une augmentation de la demande de voyages en avion après la levée des restrictions au cours de la deuxième vague. La saison des festivals en octobre et novembre devrait également alimenter la demande. Lancée en novembre 2019, Blade India est une coentreprise entre Blade USA et Hunch Ventures, une société d’investissement privée basée à New Delhi.

