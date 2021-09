Blade: le directeur de Trinity partage ses réflexions sur le redémarrage de Marvel The Daywalker avec Mahershala Ali

Maintenant que près de 20 ans se sont écoulés depuis la sortie de Blade: Trinity, David Goyer a hâte de voir Mahershala Ali succéder à Wesley Snipes en tant que Blade cinématographique, et il achètera volontiers un billet pour le redémarrage du MCU. Bien sûr, Blade n’est pas la seule incursion de Goyer dans les films de bandes dessinées, avec ses autres crédits dans ce domaine, notamment la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan, Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice et Ghost Rider: Spirit of Vengeance. De plus, il a développé la série Syfy de courte durée Krypton et est l’un des producteurs exécutifs de la prochaine série The Sandman de Netflix.