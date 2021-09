Blade Reboot Director explique comment le Vampire Hunter est géré pour le MCU

Ce que je peux taquiner à ce sujet, c’est que nous nous soucions du personnage, c’est très important pour moi, et le personnage est quelque chose qui… Je ne pense pas au genre, je pense au personnage, et où notre personnage doit aller va être vraiment important. Ce qui est génial, c’est que ce n’est pas aussi encadré que je pense que les gens l’imaginent, ce que je pensais que c’était, mais c’est assez excitant. Et je pense que la réalité est qu’il n’y a pas de canon Blade. Si jamais vous lisez les bandes dessinées, elles changent toujours. ‘Oh c’est cette histoire, c’est cette histoire.”Quel est le canon ? Ce n’est pas comme Peter Parker. Il s’appelle Peter Parker. Dans certaines bandes dessinées, son nom est Fred H. Blade, vous savez, au lieu d’Eric Brooks. C’est donc une chose intéressante de… malheureusement, les runs n’ont jamais duré aussi longtemps, et il y a eu des vagues intéressantes et excitantes. Mais je peux dire que c’est d’abord le caractère.