Blade Runner : la bande-annonce de Black Lotus Anime, la sortie et les détails de l’intrigue révélés

Le monde de Blade Runner, basé à l’origine sur le roman de Phillip K. Dick Do Androids Dream of Electric Sheep ?, est resté relativement inexploré au fil des ans malgré le fait qu’il s’agisse d’une série de science-fiction moderne séminale. Maintenant, en plus du film original et de la suite stellaire de 2017, les fans de Blade Runner reçoivent une série animée CGI appelée Blade Runner: Black Lotus. Et les créateurs derrière cela ont finalement révélé des détails sur les personnages et l’histoire de la série, ainsi que la première bande-annonce et l’art clé, lors d’un panel virtuel Comic-Con 2021.

Regardez la bande-annonce de Blade Runner : Black Lotus ci-dessous :

La bande-annonce elle-même est de tout style, avec peu de détails concrets, mais heureusement, nous avons glané ceux du panneau Comic-Con lui-même. Le panel comprenait les co-réalisateurs Shinji Aramaki et Kenji Kamiyama, le producteur exécutif Joseph Chou, le directeur de la voix Wes Gleason et l’actrice Jessica Henwick, qui incarne le personnage principal de la série, une réplicante nommée Elle. Il a été modéré par Jason Demarco d’Adult Swim, responsable du développement de l’émission et co-créateur du bloc de programmation Toonami.

La bande-annonce révèle que l’anime se déroule en 2032. Dans la chronologie de Blade Runner, c’est environ 13 ans après les événements du film original, une décennie après un événement mondial cataclysmique appelé le “Black Out” (représenté dans le court métrage d’animation Blade Runner: Black Out 2022, qui a été réalisé par les mêmes cinéastes que cette série), et 17 ans avant la suite Blade Runner 2049.

Kamiyama a expliqué le cadre. “En ce qui concerne la chronologie, la série se situe en fait entre un événement appelé Blackout après le premier film”, a déclaré le co-réalisateur, traduit par Chou. “Nous avons évoqué cela dans le court métrage que nous avons fait avec Shin’ichirô Watanabe [Blade Runner: Black Out 2022] et cela concerne essentiellement l’événement de panne d’électricité mondial où le monde a perdu le plus d’énergie et les souvenirs qui ont été stockés dans des serveurs à travers le monde, de sorte qu’il y a une perte massive de communications et des choses comme ça – entre ça et le chaos qui en découle en 2049, c’est là que le film de la suite s’est produit.”

L’histoire se concentre sur Elle, une réplicante qui se réveille sans aucun souvenir et peu d’indices sur son identité. “Elle se réveille et elle ne sait pas qui elle est ni comment elle est arrivée là où elle est et tout ce qu’elle a pour un indice, c’est ce tatouage”, a expliqué Henwick. “Et donc elle vit tout pour la première fois. Qu’est-ce que ça fait de tomber amoureux pour la première fois ? Qu’est-ce que ça fait de ressentir de la rage, de la fureur et de la joie ? Et poser toutes ces grandes questions sur ce que cela signifie pour être humain ? Comment définissons-nous l’humanité entre un réplicant et un humain ? Quelle est la différence ?”

Blade Runner s’est généralement concentré sur la question de ce qui fait d’une personne une personne, dans le contexte d’une société techno-dystopique ; les panélistes ont expliqué que cette série se concentrera encore plus sur “la lutte de la part de l’individu” dans un monde où, après le Black Out, même la dystopie capitaliste familière de Blade Runner à un stade avancé s’est en grande partie effondrée. L’émission abordera des thèmes de “discrimination, d’aliénation, juste en général la lutte contre l’injustice”, selon Kamiyama.

Blade Runner qui vient d’être révélé : l’art clé du Lotus noir

Chou a précisé : “Cette série, nous essayons de l’ancrer du point de vue de celui qui est chassé, vous savez, un réplicant, mais aussi une héroïne qui se trouve être juste piégée dans ce monde et qui essaie juste de comprendre ou découvrir leur identité et la raison de la situation dans laquelle elle se trouve. C’est le sujet de l’histoire principale”, a déclaré le producteur exécutif.

L’anime mettra également en vedette un personnage familier aux fans de Blade Runner 2049, Niander Wallace – ainsi que son père, Niander Wallace, Sr.

« Quel est le contexte plus large de cela ? » co-réalisateur réfléchi Aramaki. “Le monde et qui dirige le monde. Il y avait une Tyrell Corporation dans le premier film, et il y a une société Wallace dans le deuxième film. Que s’est-il passé entre les deux et quelle est l’intrigue ? Nous avons souvent l’impression de faire partie de cette grosse machine , et donc je pense que nous essayons d’aborder ce mystère ou cette question : que s’est-il passé et comment cela s’est-il passé entre les films. »

Blade Runner: Black Lotus arrive sur Toonami d’Adult Swim cet automne. La distribution complète de la voix et la liste des personnages de l’émission ont déjà été révélées.