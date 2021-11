Blade & Sorcery Nomad pratique: ce port Oculus Quest est un acte de pure magie

En règle générale, Blade & Sorcery est l’un de ces jeux qui mettent même les meilleurs PC à genoux. Ainsi, lorsque WarpFrog l’a annoncé pour Oculus Quest à Connect 2021, je pouvais pratiquement entendre le bruit des mâchoires des joueurs PC VR tomber dans le monde entier. Ce qui semblait certainement une tâche impossible se produisait soudainement, et il sortira dans une semaine à peine le 4 novembre pour les mêmes 20 $ que la version PC coûte.

Non seulement ils ont réussi à faire fonctionner cet incroyable bac à sable médiéval VR chargé de physique sur l’Oculus Quest 2, mais ils ont également réussi à apporter une prise en charge complète des mods de la version PC – un élément essentiel du jeu qui a contribué à lui apporter la popularité qu’il a. a apprécié pendant des années sur le PC – bien que cette version ait besoin de ses propres mods, car le Quest 2 ne sera pas en mesure de gérer une traduction un pour un de ces mods.

En plus de cela, la petite équipe de WarpFrog a fourni les dernières mises à jour du jeu PC, y compris le nouveau mode de progression généré de manière procédurale avec tous les attributs d’un jeu roguelite-esque approprié. Tout cela semble certainement trop beau pour être vrai, mais j’ai mis le jeu à l’épreuve au cours des six derniers jours, et je peux assurer aux joueurs qu’il s’agit de la version sans fil qu’ils ont toujours voulue.

Blade & Sorcery: Nomad est disponible exclusivement pour l’Oculus Quest 2 pour 20 $.

Un bac à sable médiéval

Source : WarpFrog

Dans la plupart des cas, Blade & Sorcery: Nomad est essentiellement identique à la version PC de Blade & Sorcery. Dès le démarrage du jeu, vous aurez cette sensation familière du monde, du moteur physique et des combats à flux libre qui ont rendu la version PC si populaire.

Tout comme dans des jeux comme Until You Fal sur l’Oculus Quest, chaque arme a sa propre taille et son propre poids virtuels qui affectent la façon dont vous pouvez attaquer avec, les dégâts que vous infligez et la façon dont elle va gérer si vous l’utilisez avec un ou deux mains.

Comme chaque arme est assez différente, vous voudrez jouer avec chacune d’entre elles pour savoir lesquelles sont vos préférées – quelque chose qui est certainement possible grâce à la conception entièrement en bac à sable du développeur. Prendre ce temps supplémentaire vous prépare également au mode « Donjons » auquel vous pouvez également jouer à tout moment.

En commençant le jeu à chaque fois, vous vous retrouverez à l’intérieur de ce qui ne peut être considéré que comme votre maison. C’est un endroit pittoresque avec une belle cheminée, un coin petit-déjeuner confortable et à peu près toutes les armes médiévales auxquelles vous pouvez penser nichées dans le coin de la pièce. Vraiment un lieu de détente.

Dans votre humble demeure, vous pourrez vous entraîner avec n’importe quelle arme de votre choix, lancer n’importe quel sort à votre disposition et décider où votre prochaine aventure vous mènera. Une demi-douzaine de destinations différentes vous attendent au lancement, et il y a plus à venir car les développeurs du jeu ont annoncé qu’ils continueraient à mettre à jour le jeu avec la version PC – mais pas en même temps car les deux jeux sont assez différents sur le plan technique .

Source : WarpFrog

La plupart des destinations sont conçues pour être de véritables arènes de bac à sable où vous pouvez choisir parmi des dizaines et des dizaines d’options ennemies différentes qui apparaîtront par vagues pour vous combattre encore et encore. Fidèle à la mode du bac à sable, vous pouvez choisir de combattre ces ennemis comme vous le souhaitez ; par l’acier, par magie ou avec le moteur physique robuste intégré au jeu.

Lancer des sorts peut être un moyen efficace de zapper, brûler ou attirer vos ennemis dans un trou noir, et soulever des objets avec la télékinésie et les lancer au hasard sur vos ennemis involontaires ne vieillit jamais vraiment. Des pots, des bols, des armes ou même des tables et des bancs sont interactifs et peuvent être soulevés, chacun avec son propre poids physique et ses proportions apparemment conformes à la vie réelle.

Voir tout cela se dérouler sur le maigre processeur mobile de l’Oculus Quest 2 était tout simplement incroyable. Vous ne verrez pas autant d’ennemis à la fois que sur la version PC, et, bien sûr, les visuels ont été dégradés, mais rien ne trompera votre cerveau en lui faisant croire que vous y êtes le plus. du temps.

L’apparence et la sensation de combat de la série sont toutes là, vous permettant de démembrer vos adversaires, de parer les attaques et de perfectionner vos compétences pour devenir ce que vous souhaitez. J’ai été impressionné par la performance générale du jeu, qui a été presque toujours solidement présenté et s’est déroulé sans heurts. J’ai rencontré quelques problèmes et un peu de bugs avec la physique mais rien d’anormal pour quand le Quest 2 est lourdement taxé.

Puisqu’il s’agit vraiment d’une aventure de bac à sable en monde ouvert, votre imagination est votre limite. C’est hilarant de jouer avec des amis et la famille dans la même pièce et encore plus amusant de jouer à tour de rôle maintenant qu’il est sans fil. Faites juste attention à bien tracer vos limites, car la quantité de locomotion dans ce jeu garantit que vous vous jetterez dans un téléviseur à proximité s’il est trop proche.

Cette dernière partie est de loin la meilleure de toutes, car vous n’aurez pas à faire face à une attache d’un PC ou à la possibilité que votre réseau Wi-Fi (ou PC) ne puisse pas gérer le jeu. Tout fonctionne exclusivement sur le Quest 2 – il n’y a pas de support d’origine Oculus Quest en raison de limitations techniques – vous n’aurez donc besoin de rien de plus qu’une batterie chargée (assurez-vous de prendre une batterie pour garder votre Quest plus longtemps).

Plongez dans les donjons

Source : WarpFrog

Le mode le plus récent du jeu, Dungeons, est conçu pour être un mode de progression généré de manière procédurale qui n’est pas du tout un bac à sable. Bien sûr, vous pouvez toujours choisir vos armes avant de commencer la bataille, mais une fois que vous aurez commencé, vous ne pourrez utiliser que ce qui se trouve tout au long de votre aventure générée de manière unique pour progresser. Finalement, bien sûr.

Dungeons est le premier mode sans bac à sable introduit par les développeurs depuis que le jeu a fait ses débuts fin 2018 sur PC mais, pour l’instant, le seul mode disponible est toujours un bac à sable.

Une fois le mode plus complet – les développeurs estiment que pour faire partie de la prochaine ou des deux prochaines mises à jour – les joueurs auront accès à un mode de progression approprié qui comprend le gain de butin, de pièces et d’expérience qui peut être utilisé dans un magasin et pour monter de niveau , y compris l’ajout de nouvelles compétences à votre répertoire.

En plus des compétences, WarpFrog dit qu’il quadruple le nombre d’armes disponibles dans le mode bac à sable juste pour ce nouveau mode de progression, y compris de nombreuses « surprises », comme le dit le développeur.

Mais le nom « Donjons » est un peu impropre; vous ne vous contenterez pas de fouiller dans des cavernes sombres et humides à la recherche d’un trésor perdu. Au lieu de cela, vous visiterez des châteaux, des espaces extérieurs, des grottes et, oui, de véritables donjons. Chacune de ces zones est partiellement générée de manière procédurale, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à de fortes variations au cours de chaque exécution du mode, mais pas à un niveau entièrement unique généré par un algorithme.

Cette dernière partie est généralement bonne pour le contrôle de la qualité, car elle permet une sorte de contrôle du développeur sur l’expérience à la fin. Les donjons n’auront pas d’histoire à proprement parler, mais cela ajoutera certainement un peu de structure pour les joueurs comme moi qui préfèrent un peu ce genre de chose.

Prise en charge complète des modules

Source : WarpFrog

Mis à part les réalisations techniques de l’exécution d’un jeu lourd comme Blade & Sorcery sur un processeur mobile en VR, obtenir une prise en charge complète des mods dans le jeu ressemble à un rêve devenu réalité pour quiconque aurait pu voir Blade & Sorcery diffusé sur YouTube ou Twitch.

Oui, d’une manière ou d’une autre, WarpFrog a pu créer un jeu de physique sandbox qui prend également en charge l’ensemble des mods sur l’Oculus Quest 2. Laissez-le couler un instant. La prise en charge des mods n’est pas intégrée au jeu au lancement, mais les développeurs disent qu’il arrivera très bientôt sur une « mise à jour post-lancement ».

La mise en garde est que les mods PC actuels ne sont pas compatibles avec la version Quest 2 du jeu. Bien que ce soit une déception pour le moment où le support entre en jeu, cela signifie également que les mods seront créés sur mesure pour la version Quest 2 du jeu. Considérant à quel point certains mods peuvent être gourmands en ressources, c’est un bon signe pour vos yeux et votre estomac, qui peuvent ne pas apprécier le petit croassement du processeur de Quest 2 lorsqu’il essaie de tout charger en même temps.

Compte tenu de l’étendue des mods disponibles sur la page officielle Blade & Sorcery Nexus Mods – y compris tout ce qui va de Star Wars à God of War, Spiderman à Iron Man, et tout ce à quoi vous pouvez penser – le port Quest 2 de Blade & Sorcery a un très , très bel avenir devant elle.

S’il s’avère que cela ressemble à l’original, vous viendrez pour le plaisir médiéval, resterez pour rire et reviendrez encore et encore pour voir quel incroyable mod la communauté a concocté ensuite.

Bac à sable médiéval hack and slash

Lame & Sorcellerie : Nomade

Médiéval n’est que le début

Blade & Sorcery: Nomad est un portage épique d’un titre de bac à sable épique, complet avec la nouvelle mise à jour Dungeons et bientôt une prise en charge complète des mods.