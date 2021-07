Blade Star a des réflexions extrêmement directes sur le film Black Widow de Scarlett Johansson

in

Le rôle de Stephen Dorff dans Marvel est antérieur à ce que Marvel Studios a fait avec son univers cinématographique interconnecté. Beaucoup voient en fait ce que lui, Wesley Snipes et l’équipe de Blade ont fait comme un tournant pour les films de bandes dessinées. À ce stade de sa carrière cependant, Dorff est très éloigné du monde des super-héros mais, comme tout le monde, il voit clairement comment ils continuent à imprégner la culture pop. Tout en discutant de sa carrière avec The Independent, Dorff a discuté de ses choix de carrière et a expliqué sans ambages pourquoi il éviterait un film comme Black Widow de Scarlett Johansson :