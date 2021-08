Bladepoint a-t-il des robots dans ses matchs Battle Royale?

Capture d’écran : 24 Divertissement

Naraka : Bladepoint, une bataille royale de mêlée de parkour disponible aujourd’hui sur PC, vous lance dans un match contre des bots. C’est un choix de conception classique pour la bataille royale, un choix destiné à vous accélérer, à vous familiariser avec les mécanismes de base du jeu et peut-être même à offrir un bon boost de confiance artificiel. Pourtant, certains joueurs sont piiiiiiissés.

“Le fait que ce jeu” prétende “que les robots sont des joueurs est super ennuyeux”, a écrit un joueur sur Reddit. « Les premiers jeux sont remplis de robots pour, essentiellement, fabriquer de fausses premières impressions du jeu et vous faire sentir que vous êtes bon, vous vendant ainsi [past] la période de remboursement », a écrit un autre dans une critique négative de Steam. (Steam a une politique de remboursement sans poser de questions si vous avez joué moins de deux heures d’un jeu.) De nombreuses critiques négatives du jeu Steam partagent des plaintes similaires concernant la présence de bots.

Ce problème n’est pas nouveau non plus. Il suffit de le prendre à partir d’un article Reddit élégamment intitulé lors des tests bêta d’avril du jeu: “Arrêtez avec les bots déjà wtf.”

Chez PC Gamer, l’écrivain Tyler Wilde a déclaré que les premiers matchs auxquels il avait joué semblaient comporter des bots, mais que leur présence s’est rapidement estompée, bien qu’il ait noté que, bien sûr, il est possible que des bots aient pu être inclus dès le début des matchs ultérieurs. . C’est juste qu’ils sont pires que les humains et qu’ils pourraient se faire abattre rapidement. (Les bots Halo Infinite, ce n’est pas le cas.) Les bots ne sont bien sûr pas rares dans les batailles royales – Spellbreak, par exemple, vous facilite le multijoueur en vous donnant d’abord des matchs de bot. Le problème ici, comme l’a noté Wilde, est que Naraka: Bladepoint ne dit pas aux joueurs à l’avance qu’ils affrontent certains, d’où la fureur.

À vrai dire, je pense que les bots sont bons, en fait, en particulier dans les batailles royales. Naraka : Les matchs Bladepoint comportent 60 combattants. Dans ce cas, vous dites que je suis censé vaincre non seulement 59 autres personnes, mais aussi ne pas mourir une fois tout le temps ? Oui. Pas question que ça arrive. Si un jeu ne me donne pas de réapparitions ou de vies illimitées, le moins qu’il puisse faire est de me donner des adversaires programmatiques qui n’ont pas la moindre idée de ce qu’ils font. Il n’y a pas grand-chose dans ce monde froid et cruel pour se sentir bien ces jours-ci. Comme vous, je suis humain et, comme vous, j’aime me sentir bien dans ma peau. Faire fonctionner un train sur un tas de robots est fondamentalement une garantie de remboursement pour cela. De plus, la prise de contrôle de l’IA est inévitable, nous devrions donc gagner dès maintenant pendant que nous le pouvons.

Quoi qu’il en soit, considérez ceci comme un avertissement : si vous prévoyez de sauter dans Naraka : Bladepoint ce week-end et que vous commencez à vous sentir bien dans votre performance, eh bien…