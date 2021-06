Blague ! Steven Gerrard s’en prend à Jason Cundy pour ses critiques de football écossais et sa “tête massive”

in

C’est peut-être la meilleure farce que nous ayons jamais faite à talkSPORT.

Jason Cundy et son co-animateur de Sports Bar Andy Goldstein sont bien connus pour leurs liquidations hilarantes à la fois dans et hors du studio.

Mais le pauvre Cundy a été la victime à cette occasion, car il a été dupé en lui faisant croire qu’il interviewait le patron des Rangers et légende de Liverpool Steven Gerrard.

Cundy pensait qu’il parlait à Gerrard, mais ce n’était pas le cas

Au lieu de cela, c’était le brillant impressionniste Farley

Nous avons dit à Cundy qu’il parlerait à Gerrard via Zoom.

Ce qu’il ne savait pas, c’est que Gerrard n’était pas l’homme à qui il parlait – mais le brillant impressionniste Darren Farley, qui avait Goldstein à l’oreille.

Vous avez peut-être pensé que Cundy avait peut-être détecté que quelque chose se passait lorsque « Gerrard » n’a pas pu activer sa vidéo sur son ordinateur.

Mais il n’en avait aucune idée – et l’hilarité était assurée.

Cundy a été mis au défi de savoir s’il regardait même le football écossais avec « Gerrard » de plus en plus agité avec son intervieweur.

Le présentateur de talkSPORT ne savait tout simplement pas comment répondre, car il a été pris à partie pour des commentaires désobligeants qu’il avait faits sur le football au nord de la frontière dans le passé et a même été appelé pour avoir une grosse tête !

Gerrard a remporté le titre avec les Rangers cette saison, et c’est avec qui Cundy pensait qu’il parlait

Cundy avait l’air de mourir à côté alors que l’interview s’est très mal passée et s’est même excusé s’il avait bouleversé la légende de Liverpool.

Puis vint la grande révélation car la personne qu’il interviewait n’était pas Gerrard après tout mais le brillant impressionniste, M. Farley.

La réaction de Cundy a été hilarante lorsque l’écran s’est finalement allumé pour révéler Farley et Goldstein – un mélange de surprise, de soulagement, de colère et de panique et pas mal de jurons aussi !

Désolé, Jase !

Cundy ne pouvait pas le croire quand il avait été victime d’une farce

Le regard sur le visage de l’animateur de talkSPORT était brillant

C’est une farce à ne pas manquer et vous pouvez regarder toute la vidéo sur nos réseaux sociaux.

Même l’ancien coéquipier de Gerrard à Liverpool et en Angleterre, Jamie Carragher, a adoré et a tweeté sa réponse.

