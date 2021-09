Blagues de Daniel Ricciardo : Max Verstappen a accepté de ne pas me battre durement

in

Daniel Ricciardo avait un scénario jovial et plutôt optimiste sur la façon dont lui et Max Verstappen devraient aborder le départ du GP d’Italie.

Verstappen a franchi la ligne P2 à la fin des qualifications du sprint avec Ricciardo en P3, et ainsi, avec le vainqueur Valtteri Bottas tombant à l’arrière de la grille du GP d’Italie en raison d’une pénalité moteur, Verstappen et Ricciardo formeront la première ligne de la course.

C’est de loin la meilleure performance de Ricciardo aux couleurs de McLaren, et s’il veut refuser la victoire à l’ancien coéquipier de Red Bull Verstappen, alors l’Australien devra faire preuve de créativité.

Son plan sarcastique a cependant certainement coché la case de la créativité, car il cherchait à jouer sur son héritage italien et les aspirations au titre de Verstappen.

“Max a gagné un peu trop de courses cette année, alors il a dit que demain, à cause de l’héritage italien également, il ne se battra pas trop fort”, a déclaré Ricciardo en plaisantant à Sky F1.

“Il a juste dit” regarde si tu prends le départ, je vais juste défendre le reste pour toi “.

“Parce que c’est toujours de bons points pour lui en deuxième position, je vais lui donner le meilleur tour.”

Bien sûr, cela n’arrivera jamais dans la réalité, mais le vrai plan de Ricciardo consiste toujours à terminer sur le podium.

Mais avec Lewis Hamilton dans la Mercedes de départ P4, et Bottas pouvant potentiellement revenir dans le peloton, Ricciardo pense que les arrêts aux stands de McLaren seront critiques.

“Le podium est l’objectif, c’est la cible”, a confirmé Ricciardo.

“Avec l’arrêt au stand, c’est là que nous devons être, je ne veux pas dire prudent, juste intelligent demain parce que c’est là que les voitures les plus rapides, les Mercedes, auraient une chance de saper ou de surcouper.

« Donc, cette fenêtre dictera probablement une grande partie de notre course. »

Belle médaille, @DanielRicciardo. 🥉#F1Sprint #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/IEAeSoa8Sw – McLaren (@McLarenF1) 11 septembre 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 12 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

Depuis son retour de la pause estivale, Ricciardo a semblé un pilote renaître, bien amélioré par rapport à ses difficultés au premier semestre 2021 depuis qu’il a rejoint McLaren.

Mais ce n’est pas tant la voiture qui a changé, Ricciardo a dit mentalement qu’il avait juste besoin de la trêve estivale, expliquant qu’il est revenu instantanément en meilleure forme pour le Grand Prix de Belgique.

« C’est encourageant, les six premiers mois ont été difficiles, mais je pense qu’avoir la pause d’août pour s’évader un peu et prendre du recul, [I] juste réinitialiser », a expliqué Ricciardo.

“Déjà, Essais libres 1 en Belgique, je me sentais juste mieux, je pense que j’avais juste besoin de ce temps, surtout avec le calendrier, le programme, vous êtes toujours dedans, et vous n’avez pas réellement la chance de vous retirer.

“Cela m’a aidé à me réinitialiser et je me sens beaucoup mieux.”