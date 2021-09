Blagues, mèmes de mascotte de Cinnamon Toast Crunch

Pourquoi y avait-il une mascotte géante Cinnamon Toast Crunch assise JUSTE derrière le marbre lors du match de mardi soir entre les Marlins de Miami et les Mets de New York?

Je veux dire, je comprends, c’est une chose promotionnelle pour la nourriture du petit-déjeuner qui a fini par remporter notre ultime tranche de céréales en avril. Mais… euh, n’est-ce pas distrayant pour un lanceur d’avoir cette chose qui regarde dans ton âme ?

Pour les téléspectateurs, c’était le cas – c’est devenu une source de cauchemar pour de nombreux fans qui regardaient le match et le tout est devenu une sorte de média social alors que la vidéo devenait virale :

Il y a quelqu’un dans un énorme costume Cinnamon Toast Crunch directement derrière le marbre et je me demande s’il s’agit en fait d’un démon qui hante les Mets toute la saison et ne s’est révélé que maintenant au reste d’entre nous.

– Chelsea Janes (@chelsea_janes) 7 septembre 2021