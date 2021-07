Blair Davenport explique comment elle a signé pour NXT UK et a changé son nom à la WWE de Bea Priestley

Blair Davenport est enfin arrivé à la WWE.

La star d’origine anglaise a fait ses débuts au NXT UK jeudi dernier avec une victoire retentissante sur Laura Di Matteo et elle devrait faire sensation dans la branche britannique de la WWE.

Davenport a fait une déclaration sur ses débuts

Davenport est mieux connue sous le nom de Bea Priestley, quelqu’un qui avait été l’une des femmes les plus recherchées au monde pendant des années, mais il semblait que la WWE avait peut-être raté le coche avec elle quand AEW a réussi à fondre et à la signer il y a deux ans .

Cependant, la pandémie et tous ses défis ont donné à la WWE une autre chance et maintenant le voyage de Davenport à la WWE a commencé.

S’adressant à talkSPORT dans sa première interview depuis sa signature pour la WWE, Davenport a expliqué comment l’accord avait été conclu.

« C’était la bonne opportunité et le bon moment pour moi. Il y avait tellement d’autres choses que je voulais faire en premier et je ne voulais pas être dans une position où je ferais un si grand saut dans ma carrière et j’aurais aimé pouvoir faire des choses avant de venir ici.

AEW

Bea Priestley apparaissant dans AEW

“Je voulais faire tout ce que je voulais faire, puis venir à cette partie de ma vie”, a-t-elle déclaré. « Pendant la pandémie, il y avait une petite fenêtre. Évidemment, j’ai été coupé de l’AEW parce que mon visa a expiré et il n’y avait aucun espoir d’obtenir un nouveau visa à ce moment-là.

« Il y avait une petite fenêtre en août où les personnes qui avaient des visas japonais pouvaient rentrer, alors je suis retourné au Japon. J’aimais tellement STARDOM, mais cette fois je pense que j’étais le seul étranger là-bas, alors qu’avant, j’avais un groupe d’amis avec moi.

«J’adore la liste, mais je me sentais très isolé et j’ai commencé à me sentir stagnant avec mon rôle et à avoir l’impression que je ne pouvais pas faire beaucoup plus avec cette entreprise avant de rester dans mon même poste. Je déteste être stagnante et je voulais me dire “Je dois faire quelque chose pour moi maintenant”.

“C’est à ce moment-là que nous avons contacté la WWE et que nous discutions. Je voulais presque aussi passer un peu de temps à la maison pour me reposer un peu, mais j’aime tellement NXT UK et c’est définitivement là où je veux être en ce moment.

Bea Priestley est la meilleure amie de la vraie vie avec Toni Storm

Davenport est une amie proche avec des noms comme Storm, Piper Niven (actuellement connue sous le nom de Doudrop) et Kay Lee Ray, et elle a également une riche histoire avec tous sur le ring.

Seul KLR, qui vient tout juste de perdre le titre féminin NXT UK, reste sur la liste NXT UK sur les trois pour le moment, donc ces grands matchs sur scène devront peut-être attendre, mais Davenport a révélé qu’elle était sur le point de signer pour la marque plusieurs fois dans le passé.

“NXT UK m’a contacté lors de la création de la liste en 2018, mais c’était le lendemain de la signature de mon contrat avec World of Sport. Ils ont de nouveau contacté début 2019 et j’ai parlé à Canyon Ceman.

« J’allais signer, mais je voulais faire plus au Japon et je l’ai dit à Canyon. Il m’a dit : ‘D’accord, d’accord, nous resterons en contact et nous vous rappellerons dans six mois.’ Littéralement, deux jours plus tard, AEW est entré en contact avec moi et m’a proposé l’horaire où je pourrais vivre au Japon tout en travaillant pour eux et en ayant le meilleur des deux mondes.

Avec l’ajout de Blair Davenport, la division féminine de NXT UK est actuellement empilée

« À ce moment-là, c’était super pour moi. Cette fois-ci, j’ai contacté Jim Smallman, que je connais de PROGRESS, et il m’a mis en relation et j’ai de nouveau eu un appel avec Canyon. Nous avons fait bouger les roues cette fois.

“Ce n’était pas que je ne voulais pas aller à ces points (passés), c’était juste le timing et ma situation qui correspondaient le mieux.”

Bea Priestley était un nom qui a été construit dans le monde entier, du Royaume-Uni aux États-Unis et jusqu’au Japon. Alors, comment est né le nom de Blair Davenport ?

« On m’a proposé un tas de prénoms et de noms de famille. Ce n’était pas mon premier choix, mais on m’a dit : « Pouvez-vous le faire fonctionner ? » Je suis assez confiant du genre : « Je peux faire fonctionner n’importe quoi, nous le ferons. »

Davenport est née dans le North Yorkshire, a déménagé en Nouvelle-Zélande à l’âge de 10 ans, mais est retournée en Angleterre à 19 ans.

« C’est comme un nouveau départ. Bea Priestley est géniale mais même depuis mon dernier match au Japon en avril, je ne suis plus cette version de moi-même. J’ai progressé à partir de ce point et c’est mon nouvel élément.

« C’est une nouvelle façon de se recréer et de se sentir rafraîchi. Ce n’est pas une table rase parce que je ne veux pas oublier tout ce que j’ai fait, mais c’est le prochain niveau maintenant.

Assurez-vous de consulter Blair Davenport et la division féminine ultra-empilée de NXT UK tous les jeudis à 20h sur le réseau WWE ou tous les vendredis sur BT Sport