Blair et Serena ne sont pas retournées à Gossip Girl, mais leurs robes l’ont fait !

Pour faire beaucoup mieux et rivaliser avec leurs rivaux, Julien et Zoya se déguisent en partenaires de Blair et Serena : Chuck Bass et Dan Humphrey. D’où les costumes que l’on voit dans la scène de la fête d’Halloween, super extra, évidemment.

Gossip Girl (2021) Épisode 5. (HBO Max)

De plus, la blague a un sens plus profond : ce n’est pas seulement un œuf de Pâques pour les fans de Blair et Serena, c’est aussi un commentaire sur ce que la série représentait autrefois. Pippa et Bianca sont insupportables et représentent les personnages de la série précédente, qui, entourés de privilèges, pensaient qu’ils méritaient tout “dès le berceau”, en fonction de ce que leurs familles avaient et de ce pour quoi ils étaient “nés”.

“[Pippa y Bianca] ils pensent qu’ils devraient avoir le micro parce qu’eux, et des gens comme eux, J’ai toujours eu le micro à la télé et dans ce monde depuis si longtemps“Le créateur et showrunner de Gossip Girl, Josh Safran, a raconté la scène à Refinery29. “Ils ne comprennent pas qu’ils n’ont plus de microphone.”