Blair Hickman, Nisha Chittal et Agnes Mazur promus à Vox

Rédacteur en chef Vox Swati Sharma et vice-président Allison Rockey a annoncé aujourd’hui de nouveaux rôles pour Blair Hickman, Nisha Chittal, et Agnès Mazur; ils deviendront respectivement directeur exécutif de l’audience, rédacteur en chef et directeur adjoint de l’audience.

Hickman a occupé plusieurs rôles et dirigé plusieurs équipes au Vox au cours des quatre dernières années et demie. Dans son rôle le plus récent en tant que rédactrice en chef de l’audience, elle a dirigé le lancement et le développement du programme Vox Contributions. Son nouveau rôle en tant que directrice exécutive de l’audience touchera toutes les parties des départements éditorial et commercial de Vox et garantira que l’audience de Vox est au cœur de toutes les décisions éditoriales, stratégiques et commerciales du réseau. Avant Vox, Hickman était l’éditeur du public et faisait partie de l’équipe fondatrice de The Marshall Project, et avant cela, il a travaillé sur le crowdsourcing et l’engagement du public chez ProPublica. Elle a également été professeure adjointe aux écoles de journalisme de NYU et de Columbia.

Chittal était auparavant directeur de l’audience et de l’engagement chez Vox, supervisant le contenu hors plateforme et les stratégies de croissance – qui comprenaient la supervision des plateformes sociales, le référencement, l’analyse de la salle de rédaction, le crowdsourcing et la communauté, la gestion des relations avec Apple News et d’autres plateformes partenaires, et l’expérimentation de nouvelles plateformes. Elle a récemment dirigé le lancement de la présence de Vox sur Tiktok et a réorganisé la stratégie de référencement de la salle de rédaction de Vox. Elle a commencé sa carrière chez Vox Media en tant que rédactrice d’engagement chez Racked, et avant cela, elle a dirigé les stratégies d’audience et d’engagement chez MSNBC et NBC News.

Mazur a travaillé chez Vox dans divers rôles d’engagement du public au cours des six dernières années, plus récemment en tant que rédacteur en chef adjoint de l’engagement. Pendant son séjour chez Vox, elle a aidé l’équipe vidéo à développer une audience passionnée de près de 10 millions d’abonnés YouTube et a étendu la présence vidéo de Vox sur toutes les plateformes. Elle a dirigé la stratégie de la newsletter Vox, développant et augmentant une liste de 10 newsletters actives. Elle a également supervisé la couverture des événements en direct de l’équipe d’engagement, des élections aux destitutions aux Jeux olympiques. Avant Vox, elle a travaillé en tant que stratège numérique chez Blue State Digital et dans de nombreuses campagnes politiques.

Le mémo de Sharma et Rockey au personnel concernant ces nouveaux rôles suit :

Nous tenons à féliciter Blair Hickman pour sa promotion au poste de directrice exécutive du public, Nisha Chittal pour son nouveau rôle de rédactrice en chef et Agnes Mazur pour sa promotion au poste de directrice associée du public.

Au cours des quatre dernières années et demie, Blair a été un leader clé chez Vox – de l’expansion de notre programme de crowdsourcing à la direction de notre transition vers le référencement à la création de stratégies éditoriales basées sur les données qui nous aident à grandir et à fidéliser. Elle possède une expérience éditoriale et stratégique approfondie de son travail ici et de ses précédents rôles au Marshall Project et à ProPublica. Dans ce nouveau rôle, elle continuera de veiller à ce que l’audience de Vox soit au cœur de nos décisions éditoriales et commerciales.

Depuis plus de trois ans, Nisha est un talent chez Vox et a compris comment faire prospérer nos histoires. Elle nous a rejoints de Racked, où elle était rédactrice en chef de l’engagement, et avant cela, MSNBC. Dans ce nouveau rôle, elle sera au cœur de l’autonomisation de nos rédacteurs en chef pour créer le journalisme à la hauteur de la mission de Vox. Elle nous a conduits d’un monde où vous ne pouvez publier qu’une image sur Instagram vers une image comprenant des galeries, des histoires et des bobines, a façonné notre stratégie de référencement en évolution et a habilement guidé et encadré l’équipe d’engagement dans une industrie en constante évolution. Nisha a une capacité étrange à détecter les problèmes avant qu’ils ne surviennent, et ses compétences pour résoudre les problèmes, associées à son expérience en journalisme, seront un atout considérable pour les rédacteurs en chef de la salle de rédaction.

Agnes est chez Vox presque depuis le début, et le nombre de façons dont elle a contribué à Vox est bien trop nombreux pour être énuméré ici. Elle a travaillé sur presque toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes, a mis en place un programme de repromotion de vidéos évolutif qui a généré des centaines de millions de vues, créé des stratégies de couverture hors plateforme pour d’innombrables soirées de débats et d’élections, et a joué un rôle déterminant dans la création de notre programme de newsletter, pour en nommer quelques uns. Elle a un esprit stratégique incroyable qui sera essentiel à la croissance future de Vox et au développement de son audience. (Elle a aussi le meilleur jeu GIF du marché !)