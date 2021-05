Blair Underwood jouera le rôle principal et diffusera le long métrage indépendant “ Viral ” ⋆ .

Twitter

*Blair Underwood a annoncé qu’il dirigera et jouera dans le prochain long métrage indépendant «Viral», écrit par Joe McClean, qui produira le film.

Selon la date limite, Underwood joue le rôle d’Andrew, qui tombe dans la paranoïa après la disparition de sa femme. Le seul moyen de sortir du cycle autodestructeur semble passer par sa nouvelle petite amie Emilia, mais elle a son propre traumatisme psychologique à gérer. Sont-ils assez forts pour surmonter leurs propres cauchemars et maladies mentales pour trouver le vrai bonheur ensemble?

“De temps en temps, un script arrive qui est un joyau rare”, a déclaré Underwood. «Les personnages sont indéniablement riches, imparfaits et fascinants», a déclaré Underwood. «Ce tourneur de page m’a gardé engagé dès ses premières lignes. Je suis ravi et honoré de porter ce mystère de meurtre mélangé à un thriller psychologique enveloppé dans une histoire d’amour, à l’écran.

LIRE LA SUITE: Suite de “ LA Law ” avec Blair Underwood dans les œuvres d’ABC

À chaud de la presse! J’attendais de revenir dans le fauteuil des administrateurs depuis un bon moment maintenant. J’ai hâte de commencer à faire tourner les caméras. Je voulais juste vous donner un avertissement à tous les gars … C’est à venir #ViralMovie #ViralMovieOfficial https://t.co/sNfr4ulj86 pic.twitter.com/X2AVNj4nbJ – Blair Underwood (@BlairUnderwood) 3 mai 2021

McClean, qui a écrit et réalisé «Life Tracker» a ajouté: «C’est une journée incroyable pour être écrivain quand Blair Underwood dit qu’il étudie votre scénario et qu’il veut s’asseoir et approfondir toutes les nuances que vous espériez seulement que quelqu’un remarquerait. . Les personnages de Viral sont nous tous. Je n’ai jamais rencontré une personne qui ne comprend pas le sentiment d’être coincé dans l’un des cycles vicieux de la vie. Nous recherchons tous désespérément un moyen de percer.

La production du film débutera cet été à New York.

Pendant ce temps, un rapport précédent a noté que Underwood reprendra son rôle d’avocat Jonathan Rollins aux côtés d’une nouvelle équipe de jeunes avocats dans une suite de NBC.LA Law. »

Voici la logique de la nouvelle version qui sera diffusée sur ABC: Le vénérable cabinet d’avocats McKenzie Brackman se réinvente en tant que cabinet de contentieux spécialisé uniquement dans les affaires les plus médiatisées, repoussant les limites et incendiaires. Blair Underwood reprend son rôle d’avocat Jonathan Rollins, qui est passé d’idéaliste à plus conservateur alors qu’il se heurte à la millénaire JJ Freeman pour décider de la meilleure voie à suivre pour que l’entreprise opère un changement politique et juridique.

«Pour tous ces fans de LA LAW de l’époque… Nous travaillons sur quelque chose de nouveau pour vous. Je vais certainement vous tenir au courant! », A écrit Underwood sur Twitter.

L’original «LA Law» a été diffusé pendant huit saisons sur NBC de 1986 à 1994, suivi d’un film de retrouvailles en 2002. Underwood a joué aux côtés de Corbin Bernsen, Richard Dysart, Alan Rachins, Jill Eikenberry, Michael Tucker, Susan Ruttan, Harry Hamlin , Susan Dey, Jimmy Smits, Michele Greene, Larry Drake et John Spencer.

La série a remporté 15 Emmys, dont quatre pour la série dramatique exceptionnelle. Blair a reçu une nomination aux Golden Globe. En 1995, il a été honoré avec un NAACP Image Award pour le meilleur acteur principal dans une série dramatique.