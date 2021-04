Blake Bailey discute de la biographie controversée de «  Philip Roth  » ⋆ .

Sur l’étagère

Philip Roth: La biographie

Par Blake Bailey

WW Norton: 912 pages, 40 $

Si vous achetez des livres liés sur notre site, The Times peut gagner une commission de Bookshop.org, dont les frais prennent en charge les librairies indépendantes.

Lorsque le biographe littéraire Blake Bailey a rencontré l’auteur Philip Roth en 2012, on lui a demandé: «Pourquoi un gentil de l’Oklahoma devrait-il écrire la biographie de Philip Roth?» Bailey a répondu: « Je ne suis pas un alcoolique bisexuel avec une ancienne lignée puritaine, mais j’ai quand même réussi à écrire une biographie de John Cheever. » «Cheever: A Life» a été nominé pour un prix Pulitzer et a remporté le 2009 National Book Critics Circle Award for Biography. Les autres volumes de Bailey ont retracé la vie des lions du XXe siècle, Richard Yates et Charles Jackson.

Pour mémoire:

14 h 06, 31 mars 2021 Une version antérieure de cet article a mal cité Bailey deux fois, d’abord en omettant les guillemets autour de «salope de femme» – ce sont les mots de Roth – et ensuite en déclarant «mensonge réel» au lieu de «vie réelle» », En référence à Cheever.

La semaine prochaine, trois ans après la mort de Roth, vient «Philip Roth: La biographie», pesant 900 pages. Bailey examine les deux mariages amers de l’auteur et les circonstances entourant la création de ses œuvres les plus mémorables, de son recueil d’histoires primé au National Book Award de 1959, «Goodbye, Columbus», sa percée à l’âge de 26 ans, à sa mort d’insuffisance cardiaque en 2018.

«J’étais un grand fan de son écriture. Mais c’était ma quatrième biographie littéraire », dit Bailey. «Je n’avais pas d’énormes attentes humaines pour les écrivains de premier rang.» La mort de l’auteur est venue juste à temps pour contourner le mouvement #MeToo, qui l’aurait probablement brûlé pour son sexisme désinvolte et son prodigieux détournement de fonds – parfois avec ses étudiants alors qu’il enseignait dans des institutions prestigieuses.

Quoi qu’il en soit, Roth était l’une des voix littéraires les plus importantes du siècle dernier; il a capturé l’identité américaine telle qu’elle était, contrairement à l’image de soi idéalisée du pays. La biographie de Bailey équilibre les défauts personnels de Roth et ses énormes dons. C’est le portrait d’un lech, d’un mensch et d’un virtuose.

Roth était préoccupé par son profil public et dans les années 1990 a commencé à travailler sur une biographie avec Ross Miller, mais les deux se sont séparés en 2009. Pour «Roth: The Biography», Bailey avait largement accès à l’auteur, à ses connaissances et à ses papiers privés. . Il a parlé au Times des critiques sévères de son livre et du formidable intérêt personnel de Roth – ainsi que de sa haine pour Woody Allen.

Blake Bailey, l’auteur de «Philip Roth: The Biography».

(Nancy Crampton)

Comment Roth aurait-il réussi en 2021?

Il a un rap assez dur. Je comprends la façon dont Philip s’est amené ce problème sur lui-même et je n’hésite pas à le décrire. Vous devez garder à l’esprit ce que Philippe dirait et a dit en son nom propre: «C’est ridicule! Mes amitiés de longue date ont été avec de formidables femmes intellectuelles, Hermione Lee, Judith Thurman, mon agent est une femme, mon rédacteur préféré est une femme, mon avocat est une femme. Cela dit, il n’avait pas d’os monogame dans son corps. Et il était tout à fait capable d’objectiver sexuellement les femmes et de faire des blagues insipides à ce sujet, qu’il écrivait dans ses romans.

Que pensez-vous de la réponse critique à votre livre jusqu’à présent? Laura Marsh a eu quelques problèmes dans la Nouvelle République.

C’était dur. Je veux dire, wow. Je n’ai jamais pensé qu’une biographie de Philip Roth allait plaire à tout le monde et je n’ai pas été déçu. Les gens ont tendance à l’aimer ou à le détester. Et si vous êtes dans cette dernière catégorie, ce que je pense vraiment Laura, alors je ne peux pas être assez dur avec Philip Roth. David Remnick du New Yorker dit que je suis «incognito», que j’ai laissé le répulsif entrer, que je présente un homme extrêmement imparfait. Et si vous pesez les critiques jusqu’à présent, la plupart sont du côté de David Remnick.

Le vôtre n’est pas la première tentative de biographie de Roth. Comment le projet de Ross Miller s’est-il effondré?

Plus j’apprenais l’arrangement avec Ross Miller, plus je devenais consterné. Essentiellement quoi [Roth] essayait de faire avec Ross était d’écrire sa propre biographie par procuration. Mon arrangement avec Philip est le même arrangement que j’ai fait avec les successions de mes trois sujets précédents, que j’ai une indépendance totale. Il doit me fournir tous les documents pertinents que je demande. Il doit se rendre disponible pour des entretiens, il doit encourager ses amis, ses amants, etc., à coopérer avec moi, en échange de quoi il peut vérifier mon manuscrit uniquement pour l’exactitude factuelle. C’était radicalement différent de l’arrangement qu’il avait avec Ross.

À un moment donné, il a approché Judith Thurman pour l’écrire, puis Hermione Lee.

Judith ne s’est jamais fait d’illusions sur ce qu’est un tas fumant de [crap] cette proposition était. Seul Ross pouvait être embarrassé de cette façon. Hermione voulait le faire, mais elle n’arrêtait pas de dire: « Philip, je dois honorer mes obligations. » Il voulait qu’elle abandonne tout et écrive sa biographie.

Et a-t-il respecté votre accord?

De toutes les manières imaginables, Philip a été extrêmement proactif ces deux ou trois premières années de notre collaboration. Il m’envoyait des enveloppes volumineuses deux ou trois fois par semaine. Nous nous rencontrions dans son appartement de l’Upper West Side ou chez lui dans le Connecticut. Et il m’appelait, et parfois il m’appelait dans un état agité parce qu’il était inquiet à propos de quelque chose. Ce que vous devez comprendre, c’est que Philip est une personnalité obsessionnelle dans le meilleur des cas. Et sa biographie, sa seule biographie autorisée et son héritage en général, était au premier plan de son esprit ces dernières années. Donc, j’en ai en quelque sorte porté le poids.

Comment votre image de lui a-t-elle changé une fois que vous avez appris à le connaître?

Philip ne m’a jamais vraiment déçu. C’était une merveilleuse compagnie. C’est le gars le plus drôle du monde. Même à son pire, quand il déclamait et délirait sa «salope de femme», il était charmant et drôle et essentiellement bénin. Il était très obsédé par la promotion de ses propres intérêts. Je peux vivre avec ça. C’est une qualité très humaine. Plus tard, Philip est devenu autre chose. Mais je dois souligner que la douceur et la décence fondamentales ne l’ont jamais complètement quitté.

Ce que vous devez comprendre, c’est que Philip est une personnalité obsessionnelle dans le meilleur des cas.

biographe Blake Bailey

Vous a-t-il menti, ou seulement habillé les faits?

Cheever était un fabuliste compulsif délibéré, c’est-à-dire un menteur – et était charmant. Il améliorait constamment la vie réelle. Beaucoup de bons écrivains font cela. Philip voulait être précis, c’était très important pour lui, mais toujours dans son propre intérêt. Avec Philippe en particulier, il avait transmuté la matière première de sa vie encore et encore dans sa fiction et cela avait affecté sa mémoire. Donc, il s’en souvenait comme cela s’est passé dans la fiction et non comme cela s’est passé dans la vraie vie.

Malgré leurs similitudes de ton, Roth avait peu d’amour pour Woody Allen.

Claire Bloom était dans «Crimes et délits». Elle a dit: «C’est un homme qui n’existe pas en tant qu’être humain. Il y a quelque chose qui cloche profondément chez cet homme. Philip pensait que Woody Allen était un faux pseudo-intellectuel qui n’avait jamais terminé un livre de sa vie et qui faisait toutes ces allusions à Strindberg et ainsi de suite. Tout était taureau…. Quoi qu’il en soit, je peux vous assurer qu’ils n’étaient pas des esprits apparentés. Woody Allen a commencé par être un faux et un mauvais artiste, pour Philip, et une fois que Philip est devenu ami avec Mia [Farrow], il savait que [Allen] était un être humain vraiment méprisable.

Comment était-il vers la fin?

Philip vous dirait n’importe quoi. Vous vous asseyiez là et vous pensiez: «Je ne peux pas croire qu’il me dise ça. Sait-il que je suis son biographe? Sait-il que je vais l’écrire? Vers la fin, il savait qu’il n’allait pas vivre plus longtemps et il dirait que la vie était belle et qu’il sortait sur une bonne note. Je suis vraiment tenté d’y penser.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));