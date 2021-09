Blake Griffin révèle le joueur le plus respecté de la NBA et ce n’est pas LeBron James

LeBron James est largement considéré comme l’un des plus grands basketteurs de tous les temps. Alors que chacun a sa propre opinion sur sa place précise dans le top cinq, peu de gens se demandent s’il a mérité le droit d’être acclamé.

En raison de la façon dont James est universellement considéré comme un grand James, l’hypothèse sous-jacente est toujours qu’il est également le joueur le plus respecté de la NBA.

Il s’avère que ce n’est peut-être pas le cas.

La star des Brooklyn Nets, Blake Griffin, a récemment brossé un tableau légèrement différent.

Lors d’une récente apparition sur le podcast Pardon My Take de Barstool Sports (via Sports Illustrated), Griffin a expliqué en termes très honnêtes qui est le joueur NBA le plus respecté. Il s’avère que ce n’est pas réellement James. C’est son ancien coéquipier – Udonis Haslem.

« Lorsqu’on lui a demandé si Haslem était universellement respecté, Griffin a répondu non seulement en disant oui, mais a également ajouté que Haslem doit avoir la cote d’approbation la plus élevée de la ligue parmi ses pairs de la NBA », note le rapport.

Griffin le garde généralement assez réel. C’est un gars qui a expliqué pourquoi il a refusé de dunk avec les Detroit Pistons avant de rejoindre les Nets – même si cela ne lui a pas valu de fans. Donc, s’il dit que Haslem, et non James, est le joueur le plus respecté de la ligue, il n’a aucune raison de mentir.

Haslem, 41 ans, a récemment accepté de rendre le Miami Heat pour sa 19e saison.

Griffin n’est pas la seule personne à chanter les louanges de Haslem. Il n’y a pas si longtemps, Dwyane Wade, qui a également joué aux côtés de James, a qualifié Haslem de son coéquipier préféré.

“C’est une question difficile parce que votre coéquipier préféré n’est normalement pas les noms que les gens connaissent, donc ce ne sont normalement pas les joueurs vedettes, tout le monde veut que je dise LeBron”, a déclaré Wade.

«Nous sommes venus ensemble, mais chaque fois que j’étais dans le club, chaque fois que j’étais n’importe où à Miami, chaque fois que j’étais sur le terrain, UD me soutenait. Nous avons commencé à construire une fraternité. Alors évidemment, nous nous sommes rapprochés et nous avons remporté des championnats ensemble, vous savez, je veux dire, nous avons fait tout cela, mais comme en dehors du terrain, je n’ai jamais eu à m’inquiéter de rien à Miami parce que c’est comme ‘tu m’as eu UD.’ »

Chose intéressante, Haslem et James ont eu des frictions dans le passé. Le premier a appelé le second lors de la NBA Bubble, lorsque les tensions étaient vives au sujet d’une proposition de grève dirigée par les joueurs. On ne sait pas si le bœuf a déjà été écrasé après cela.

Quoi qu’il en soit, il est assez intéressant que l’un des joueurs les plus silencieux de la ligue commande tellement plus de respect de la part de ses pairs que sans doute le visage moderne de la NBA.

