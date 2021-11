Blake Griffin se moque des fans des Pistons après la victoire des Big Nets (vidéo)

Il n’y a pas d’amour perdu entre Blake Griffin et les Detroit Pistons.

Bien qu’il ait sans doute connu l’une de ses meilleures saisons en tant que pro avec la franchise, de nombreux fans des Pistons n’aiment pas Griffin car ils ont l’impression qu’il n’a pas joué dur alors qu’il était membre de leur équipe.

Vendredi soir, lorsque les Pistons ont affronté la nouvelle équipe de Griffin, les Brooklyn Nets, ils se sont assurés de lui faire savoir exactement où il en était avec eux.

Griffin a pris note.

Après que les Nets ont finalement remporté une victoire 96-90, il a évoqué l’accueil glacial qu’il a reçu lors d’une session avec les médias.

« J’ai entendu dire qu’ils avaient hué Andre Drummond hier soir, qu’a-t-il fait? » Blake Griffin n’a pas été surpris par les huées des fans des Pistons ce soir, et a ajouté « Je ne l’ai pas vraiment entendu jusqu’à la fin » pic.twitter.com/KrRiENhVn6 – Vidéos Nets (@SNYNets) 6 novembre 2021

« Surprenant? Non, je veux dire, j’ai entendu dire qu’ils avaient hué Andre Drummond hier soir », a déclaré Griffin. « Qu’est ce qu’il a fait? Il vient d’être échangé. Donc non, j’ai supposé que cela allait arriver. Donc non, pas étonnant du tout. Mais je ne l’ai pas vraiment entendu jusqu’à la fin.

Un jour plus tôt, les Philadelphia 76ers de Drummond avaient battu Detroit 109-98. Les fans l’ont en fait hué aussi.

Bien sûr, ce que Griffin omet commodément dans son évaluation, c’est que ni lui ni Drummond n’ont quitté les Pistons en particulièrement bons termes. Les deux ont forcé leur sortie après des relais décevants. Ce n’est pas comme si les fans huaient quelqu’un qui a vraiment et légitimement réussi avec la franchise à travers vents et marées.

C’est un costume d’Halloween. https://t.co/xDN5ukIuKB – Jeu 7 (@game7__) 30 octobre 2021

L’histoire révisionniste de Griffin semble toujours ignorer certains éléments clés. D’une part, sa politique de dunk à Detroit contre Brooklyn. C’était carrément flagrant. Mais tout aussi important, les chiffres ont confirmé ce pour quoi les fans l’ont appelé. Il a cessé d’entrer dans la peinture après sa première saison avec l’équipe. Et quand les fans l’ont souligné, il s’est énervé et s’est moqué d’eux pour ça. Cela non plus ne l’a fait aimer de personne.

C’est normal que Griffin soit sur la défensive. La plupart des athlètes professionnels ont un ego très fragile, c’est donc logique. Mais il y a une différence entre être défensif et être délirant, et Griffin atterrit souvent dans ce dernier camp lorsqu’il parle des fans des Pistons.

En rapport: La vraie raison pour laquelle Odell Beckham et Baker Mayfield se détestaient